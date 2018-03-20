Белорусские паралимпийцы вернулись с зимних Игр в Пхенчхане

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«Из 15 атлетов в нашей команде было шесть дебютантов Паралимпийских игр. Результат превзошел даже наши ожидания. Планировали пять наград, исходя из выступлений наших спортсменов на турнирах в ходе сезона. Однако вошли число десяти лучших команд, заняли восьмое место в медальном зачете. Результатом очень доволен. Государство нам помогает развивать паралимпийских спорт, вытаскивать людей с ограниченными возможностями из четырех стен заниматься спортом. Мы же отвечаем таким успешным выступлением как в Пхенчхане», — отметил председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель.

Чемпион и трехкратный призер Паралимпиады Юрий Голуб рассказал, что самым главным его болельщиком во время Игр была мама. «Паралимпиада получилась и успешной, и тяжелой для меня. Удалось выиграть четыре медали, но с каждой гонкой было все тяжелее и тяжелее. Очень благодарен тренерскому штабу, всем своим болельщикам, маме, родному Глуску, где все за меня переживали», — рассказал Юрий Голуб.

Завершившиеся XII зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане стали самыми успешными в истории белорусского паралимпийского спорта. На биатлонных и лыжных трассах Пхенчхана белорусские спортсмены завоевали 12 наград: четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. На высшую ступень пьедестала почета главных стартов четырехлетия поднимались Светлана Сахоненко, которая стала трехкратной паралимпийской чемпионкой в лыжных гонках и Юрий Голуб, победивший в биатлоне.