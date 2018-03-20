Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После увольнения Тиллерсон сказал правду о России - СМИ
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Виктория Боня устроила роскошную вечеринку в честь дня рождения дочери
Предостережение Хокинга: о чем предупреждал гениальный ученый
Брижит Макрон вышла в свет в мини-платье с кожаным поясом
СМИ: Киевляне массово покидают город
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
«Локо» и СКА побились в Ярославле. Армейцев вытащил Ковальчук
Размочили, потом победили. Как «Йокерит» сократил разрыв в серии
Нюшу в ультракоротких шортах сравнили с хищницей
«Сама весна»: Наталья Водянова примерила солнечный образ
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
В киевской многоэтажке из вентиляции достали енота
Самые необычные вокзалы мира
Фоторепортажи
15«Локомотив» — 1, Торрес — 2, «Атлетико» — 5
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
01:33 (мск), источник: ТАСС

Путин вручит государственные награды российским призерам Паралимпиады в Пхёнчхане

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник встретится в Кремле с отечественными паралимпийцами, вернувшимися с Игр в Пхёнчхане, и вручит им государственные награды. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: AP 2018

Российские спортсмены из-за отстранения Паралимпийского комитета России выступали на Играх в статусе нейтральных паралимпийских атлетов и под паралимпийским флагом, всего в Паралимпиаде в Пхёнчхане приняли участие 30 российских атлетов и шесть спортсменов-ведущих. Российские паралимпийцы заняли второе место в неофициальном общекомандном зачете с 24 медалями (восемь золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых). Первенствовала в медальном зачете сборная США (36 наград: 13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых, 68 атлетов), третьими стали канадцы (28 медалей: восемь золотых, четыре серебряных и 16 бронзовых, 55 спортсменов).

По итогам отдельных соревнований Путин направлял поздравления победившим отечественным паралимпийцам — биатлонисткам Екатерине Румянцевой и Михалине Лысовой, горнолыжнику Алексею Бугаеву, лыжнице Анне Милениной. Глава государства особо подчеркивал их «неустанный труд, веру в собственные силы и преданность любимому делу», а также отмечал вклад наставников и тренеров.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане проходили с 9 по 18 марта. В программу Игр входили шесть видов спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг на колясках, лыжные гонки, следж-хоккей и пара-сноуборд (впервые — как самостоятельная дисциплина). В общей сложности на Паралимпиаде были разыграны 80 комплектов медалей. В Играх принимали участие 567 спортсменов, которые представляли 49 стран. Следующая зимняя Паралимпиада состоится в 2022 году в Пекине.

28 февраля Путин встретился в Кремле с российскими атлетами — призерами Олимпиады в Пхёнчхане. Медали и ордена из рук главы государства получили 46 атлетов. В частности, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, завоевавшие, соответственно, золото и серебро в Пхёнчхане, были удостоены ордена Дружбы, так же, как члены хоккейной сборной и серебряные призеры Игр по лыжным гонкам — Александр Большунов и Денис Спицов. Другим спортсменам были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Кроме того, по распоряжению правительства РФ о денежном вознаграждении российским спортсменам, завоевавшим медали XXIII Олимпийских и XII Паралимпийских зимних игр 2018 года, атлеты получают премии: 4 млн рублей — за золотую медаль, 2,5 млн рублей — за серебряную, 1,7 млн рублей — за бронзовую. Также победители и призеры Олимпиады получили внедорожники BMW от Фонда поддержки олимпийцев.

Зимние олимпийские игры-2018
Календарь / результатыСтатистика
 Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на Олимпиаде автомобиль
Что сказал Бьорндален о бойкоте соревнований в России
Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака»
Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ по футболу в России
«Локо» и СКА побились в Ярославле. Армейцев вытащил Ковальчук
Размочили, потом победили. Как «Йокерит» сократил разрыв в серии
Футболист «Вильярреала» прибыл в расположение сборной России
Глава РФПЛ рассказал, сколько заработает чемпион России
Испанские СМИ: Карпин может перейти на работу в «Реал Сосьедад»
Новости
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь