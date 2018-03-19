Лимузин для чемпиона. Как в Астане встретили казахстанского чемпиона Паралимпиады-2018

Среди встречающих был и министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы. «Наш герой. Да, здравствует, Александр!», — сказал Мухамедиулы, пожимая руку Александру Колядину. Болельщики встретили игроков команды громкими аплодисментами, цветами и с плакатом с надписью «Александр, жарайсы?».

Александр Колядин впервые за всю историю участия казахстанских спортсменов на зимних Паралимпийских играх принес стране золото. В дисциплине «спринт в классическом стиле» по паралыжным гонкам он опередил ближайшего соперника меньше чем на секунду. Паралимпиада в Пхенчхане — вторые Игры в жизни 45-летнего лыжника из Костаная. До этого он участвовал в Паралимпиаде в Сочи, но выступил там неудачно.