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19 марта, источник: Sports.kz

Лимузин для чемпиона. Как в Астане встретили казахстанского чемпиона Паралимпиады-2018

Сборная Казахстана прилетела в Астану после зимних Паралимпийских игр в Пхеньяне. Множество болельщиков собрались в столичном аэропорту, чтобы поздравить лыжника Александра Колядина с золотой медалью, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Среди встречающих был и министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы. «Наш герой. Да, здравствует, Александр!», — сказал Мухамедиулы, пожимая руку Александру Колядину. Болельщики встретили игроков команды громкими аплодисментами, цветами и с плакатом с надписью «Александр, жарайсы?».

Александр Колядин впервые за всю историю участия казахстанских спортсменов на зимних Паралимпийских играх принес стране золото. В дисциплине «спринт в классическом стиле» по паралыжным гонкам он опередил ближайшего соперника меньше чем на секунду. Паралимпиада в Пхенчхане — вторые Игры в жизни 45-летнего лыжника из Костаная. До этого он участвовал в Паралимпиаде в Сочи, но выступил там неудачно.

Зимние олимпийские игры-2018
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