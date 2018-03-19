Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Попытки поставить РФ на место привели США к краху — профессор США
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачем
Мама рассказала, как ее сыновья уже год живут без сахара
Макаревич о поездке в США: с россиянами происходит что-то ужасное
Вайнона Райдер и Элизабет Олсен станцевали танго
Попытки поставить РФ на место привели США к краху — профессор США
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Триумф отстраненных: россияне мстят за Олимпиаду-2018
РФПЛ опубликовала расписание оставшихся матчей сезона
Виктория Бекхэм побывала в Кении с благотворительной миссией
Вайнона Райдер и Элизабет Олсен станцевали танго
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Перемены на кухне помогут похудеть
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
24Армейское чудо: ЦСКА прошел «Лион»
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
19:16 (мск), источник: ТАСС

Российские паралимпийцы вернулись на родину с Игр в Пхёнчхане

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Самолет из Южной Кореи с российскими паралимпийцами и членами делегации приземлился в московском аэропорту Шереметьево без задержки, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Источник: РИА "Новости"

Российские паралимпийцы в Пхёнчхане завоевали 24 награды (восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых) и заняли второе место в медальном зачете.

Двукратными чемпионками в биатлоне стали Екатерина Румянцева (класс «стоя») и Михалина Лысова (класс слабовидящих), одну золотую медаль завоевала Анна Миленина (класс «стоя»). Две серебряные награды завоевали Миленина, по одной — Румянцева, Марта Зайнуллина (класс «сидя») и Лысова, бронза — у Ирины Гуляевой (класс «сидя»).

В лыжных гонках золотые медали выиграли Румянцева и Миленина, на счету Лысовой две серебряные и бронзовая медали, у Милениной и Румянцевой — по серебряной награде, у Зайнуллиной — две бронзовые. В горнолыжном спорте золото и серебро у Алексея Бугаева (класс «стоя»), две бронзы — у Валерия Редкозубова (класс слабовидящих).

В Пхёнчхане соревновались 30 российских паралимпийцев и шесть спортсменов-ведущих, которые помогали атлетам с нарушением зрения. Первое место в медальном зачете завоевала сборная США, которую представляли 68 спортсменов, в активе американцев 36 наград (13−15−8). Третьими стали канадские спортсмены (55 человек), на счету которых 28 медалей (8−4−16).

Россияне из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета за нарушения антидопинговых правил выступали на Играх под флагом Международного паралимпийского комитета. Общая численность российской делегации составила 75 человек.

Зимние олимпийские игры-2018
Календарь / результатыСтатистика
 Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на Олимпиаде автомобиль
Что сказал Бьорндален о бойкоте соревнований в России
Матч со сборной России был приоритетным выбором Бразилии
Бразильцы провели первую тренировку в Москве
Триумф отстраненных: россияне мстят за Олимпиаду-2018
РФПЛ опубликовала расписание оставшихся матчей сезона
То, что тренер прописал. Акимову не взяли и в Тюмень
Полузащитник «Манчестер Юнайтед»: С Моуринью сложно работать
Новости
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
60-летняя Шэрон Стоун сыграла роль, написанную для 25-летней Создатели комедии изначально предлагали актрисе сыграть маму главной героини, но Стоун самостоятельно переработала сценарий
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь