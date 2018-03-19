Российские паралимпийцы вернулись на родину с Игр в Пхёнчхане

Российские паралимпийцы в Пхёнчхане завоевали 24 награды (восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых) и заняли второе место в медальном зачете.
Двукратными чемпионками в биатлоне стали Екатерина Румянцева (класс «стоя») и Михалина Лысова (класс слабовидящих), одну золотую медаль завоевала Анна Миленина (класс «стоя»). Две серебряные награды завоевали Миленина, по одной — Румянцева, Марта Зайнуллина (класс «сидя») и Лысова, бронза — у Ирины Гуляевой (класс «сидя»).
В лыжных гонках золотые медали выиграли Румянцева и Миленина, на счету Лысовой две серебряные и бронзовая медали, у Милениной и Румянцевой — по серебряной награде, у Зайнуллиной — две бронзовые. В горнолыжном спорте золото и серебро у Алексея Бугаева (класс «стоя»), две бронзы — у Валерия Редкозубова (класс слабовидящих).
В Пхёнчхане соревновались 30 российских паралимпийцев и шесть спортсменов-ведущих, которые помогали атлетам с нарушением зрения. Первое место в медальном зачете завоевала сборная США, которую представляли 68 спортсменов, в активе американцев 36 наград (13−15−8). Третьими стали канадские спортсмены (55 человек), на счету которых 28 медалей (8−4−16).
Россияне из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета за нарушения антидопинговых правил выступали на Играх под флагом Международного паралимпийского комитета. Общая численность российской делегации составила 75 человек.