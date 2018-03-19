Российские паралимпийцы вернулись на родину с Игр в Пхёнчхане

Российские паралимпийцы в Пхёнчхане завоевали 24 награды (восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых) и заняли второе место в медальном зачете.

Двукратными чемпионками в биатлоне стали Екатерина Румянцева (класс «стоя») и Михалина Лысова (класс слабовидящих), одну золотую медаль завоевала Анна Миленина (класс «стоя»). Две серебряные награды завоевали Миленина, по одной — Румянцева, Марта Зайнуллина (класс «сидя») и Лысова, бронза — у Ирины Гуляевой (класс «сидя»).