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14:28 (мск), источник: ТАСС

Путин лично поздравит российских призеров Паралимпиады в Пхёнчхане

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с отечественными паралимпийцами, выступавшими на Играх в Пхёнчхане.

Источник: AP 2018

«Да», — ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос ТАСС, планируется ли на 20 марта такая встреча.

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Российские спортсмены из-за отстранения Паралимпийского комитета России выступали на Играх в статусе нейтральных паралимпийских атлетов и под паралимпийским флагом, всего в Паралимпиаде в Пхёнчхане приняли участие 30 российских атлетов и шесть спортсменов-ведущих. Российские паралимпийцы заняли второе место в неофициальном общекомандном зачете с 24 медалями (восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых). Первенствовала в медальном зачете сборная США (36 наград: 13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых, 68 атлетов), третьими стали канадцы (28 медалей: восемь золотых, четыре серебряных и 16 бронзовых, 55 спортсменов).

Паралимпийские игры в Пхёнчхане проходили с 9 по 18 марта. В программу Игр входили шесть дисциплин: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг на колясках, лыжные гонки, следж-хоккей и пара-сноуборд (впервые — как самостоятельная дисциплина). В общей сложности на Паралимпиаде были разыграны 80 комплектов медалей. В Играх принимали участие 567 спортсменов, которые представляли 49 стран. Следующая зимняя Паралимпиада состоится в 2022 году в Пекине.

28 февраля Путин встретился в Кремле с российскими атлетами-призерами Олимпиады в Пхёнчхане. Медали и ордена из рук главы государства получили 46 атлетов. В частности, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, завоевавшие, соответственно, золото и серебро в Пхёнчхане, были удостоены ордена Дружбы, так же, как члены хоккейной сборной и серебряные призеры Игр по лыжным гонкам — Александр Большунов и Денис Спицов. Другим спортсменам были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. В «автомобильном выражении» наградами атлетов стали 26 внедорожников BMW X6 для золотых медалистов, 13 BMW X5 для серебряных и семь BMW X4 для бронзовых призеров.

Кроме того, по распоряжению правительства РФ о денежном вознаграждении российским спортсменам, завоевавшим медали XXIII Олимпийских и XII Паралимпийских зимних игр 2018 года, атлеты получают премии: 4 млн рублей — за золотую медаль, 2,5 млн рублей — за серебряную, 1,7 млн рублей — за бронзовую.

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