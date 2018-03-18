Второе место «страны, которой не было»

Источник: Спорт-Экспресс

По заведенному много лет назад правилу, в 2001 году закрепленном соглашением между МОК и МПК, столица Олимпиады также получает право вслед за ней организовать Паралимпийские игры. Они на этот раз прошли в Корее с 9 по 18 марта.

По сравнению с прошлой Паралимпиадой, четыре года назад проведенной в Сочи, в программе соревнований произошли изменения. Главным из них стало увеличение видов спорта с пяти до шести. В итоге общее количество комплектов наград на Паралимпиаде выросло с 72 до 80. Возросло и число участников — в Корее выступили 569 атлетов, почти на два десятка больше, чем в Сочи. Они представляли 49 стран мира (четыре года назад их было 45). Три государства дебютировали на зимних Паралимипиадах — это Грузия, Таджикистан и КНДР. Северокорейцы выставили двух лыжников, и это стало политической победой МПК. При этом на церемонии открытия, в отличие от Олимпиады, они прошли под национальным флагом КНДР, а не объединенной Кореи.

АМЕРИКАНЦЫ — ПЕРВЫЕ

Одной из главных проблем организаторов стало привлечение болельщиков на соревнования — еще в начале октября появлялись сведения, что на тот момент было реализовано всего 0,2 процента билетов. Дальше дела пошли успешнее, и уже по ходу Игр МПК рапортовал, что продажи побили рекорд Сочи — более 320 тысяч билетов. Но чуть позже стало известно — более чем 25 процентов обладателей этих самых билетов так и не появились на трибунах.

Победу в медальном зачете праздновали представители США — если в Сочи у американской команды было 18 медалей, в числе которых всего два золота, то в Пхенчхане количество наград они удвоили — 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых. Североамериканская сборная пожала плоды включения в программу сноуборда, взяв в нем 13 медалей, в том числе пять золотых. Третье место по золоту и второе по общему числу медалей взяли представители Канады.

МЫ — ВТОРЫЕ

А вот между двумя командами из Северной Америки расположились спортсмены из России. За четыре года, прошедшие с завершения триумфальных Игр в Сочи, с россиянами случилось очень многое. Международный паралимпийский комитет, в отличие от МОК, проявил больше доверия к докладу Макларена. Бывший глава МПК Филлип Крейвен, ранее хваливший Россию и не раз приезжавший в нашу страну, якобы воспринял случившееся почти как личное предательство. И его организация заняла по отношению к Паралимпийскому комитету России очень жесткую позицию.

МПК до сих пор не восстановил россиян в правах и требует от ПКР вещей, которые не находятся в его юрисдикции — признания доклада Макларена и возвращения статуса соответствия РУСАДА.

Из-за этого сборная России пропустила летнюю Паралимпиаду в Рио и рисковала не попасть и в Пхенчхан. Но в итоге россиянам разрешили выполнять отборочные нормативы, а затем в МПК составили список из 30 атлетов, которым разрешили стартовать в Корее. Но требования оказались жестче, чем у МОК — хотя сборная выступала под паралимпийским флагом, в Пхенчхане не было команды ОАР, а были «нейтральные паралимпийские атлеты». «Бонусом» к этому статусу шел запрет на демонстрацию российской символики даже на трибунах. Впрочем, сами организаторы порой смотрели на этот запрет сквозь пальцы, а стюарды на аренах не слишком усердствовали в выявлении нарушителей.

В итоге российская делегация на этих Играх оказалась куда скромнее, чем на домашних — 30 спортсменов против 68 в Сочи. Без Паралимпиады остались все российские лыжники и биатлонисты — в этих видах спорта МПК допустил до соревнований только женщин. Не получили шанса выступить в Корее следж-хоккеисты — серебряные призеры Игр-2014. Пострадал и керлинг, где сборная России за последний олимпийский цикл дважды становилась чемпионом мира и еще один раз была второй — но решением МПК лишилась своего скипа Андрея Смирнова. Причем в последний момент. В итоге россияне стали пятыми на групповом этапе и остались без полуфинала.

ГЕРОИ

Но даже в таком урезанном составе у нас нашлись свои герои — об этом говорят 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград. В лыжах и биатлоне наши девушки добыли два десятка медалей. Блестяще выступили в Пхенчхане Екатерина Румянцева и Анна Миленина, сделавшие сразу четыре победных дубля. При этом 27-летняя Румянцева — дебютант Паралимпиад. Не уступала им в соревнованиях слабовидящих атлетов и Михалина Лысова, которая увезет домой шесть медалей, в том числе два золота. Также на пьедестал в лыжах и биатлоне поднимались Ирина Гуляева и Марта Зайнуллина.

Еще четыре награды добыли российские горнолыжники, среди которых выделялся Алексей Бугаев — двукратный чемпион Сочи подтвердил класс и в Пхенчхане, выиграв соревнования в суперкомбинации и став вторым в слаломе-гиганте. Знаменосец сборной на домашней Паралимпиаде Валерий Редкозубов взял в Корее две бронзы.