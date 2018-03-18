Огонь Паралимпиады 2018 года погашен на церемонии закрытия Игр
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 марта. /ТАСС/. Огонь XII зимней Паралимпиады погашен в ходе церемонии закрытия Игр на Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхёнчхане.
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 марта. /ТАСС/. Огонь XII зимней Паралимпиады погашен в ходе церемонии закрытия Игр на Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхёнчхане.
В соревнованиях приняли участие 567 спортсменов из 49 стран, впервые на Паралимпийских играх выступили атлеты из Грузии, КНДР и Таджикистана.
Российские спортсмены
Паралимпийские игры в Пхёнчхане проходили с 9 по 18 марта. Следующая зимняя Паралимпиада состоится в 2022 году в Пекине.