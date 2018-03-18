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15:23 (мск), источник: ТАСС

Президент МПК Парсонс объявил Паралимпийские игры 2018 года закрытыми

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 марта. /ТАСС/. Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс объявил закрытыми XII зимние Паралимпийские игры 2018 года. Церемония закрытия состоялась на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане.

Источник: РИА "Новости"

Паралимпийские игры проходили с 9 марта. Спортсмены разыграли 80 комплектов медалей в биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках. Всего в Играх приняли участие 567 спортсменов из 49 стран.

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Российские спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом и в статусе нейтральных паралимпийских атлетов, завоевали 24 медали, из которых восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых, и заняли второе место в неофициальном медальном зачете. Из-за отстранения Паралимпийского комитета России в Пхёнчхане смогли выступить только 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогали атлетам с нарушением зрения.

Первое место в медальном зачете заняла сборная США, которая была представлена 68 спортсменами и завоевала 36 наград (13−15−8). Третье место у сборной Канады, состоявшей из 55 атлетов, в ее активе 28 медалей (8−4−16).

Следующие зимние Паралимпийские игры состоятся в Пекине в 2022 году.

Зимние олимпийские игры-2018
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