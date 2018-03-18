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14:29 (мск), источник: Р-Спорт

Церемония закрытия XII Паралимпийских зимних игр началась в Южной Корее

ПХЕНЧХАН, 18 мар — РИА Новости, Олег Богатов. Торжественная церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр началась в Пхенчхане (Южная Корея).

Церемония закрытия Паралимпиады, проведенной с 9 по 18 марта, проходит на центральной арене Игр Pyeongchang Olympic Stadium.

В соревнованиях приняли участие 567 атлетов, представлявшие 48 стран и разыгравшие 80 комплектов наград в шести видах спорта.

Российские спортсмены в Пхенчхане выступали в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов» (NPA) и в усеченном составе в количестве 30 человек.

Отечественные паралимпийцы завоевали 8 наград высшего достоинства, 10 серебряных медалей и 6 бронзовых, заняв второе место в медальном зачете Игр.

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