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13:59 (мск), источник: ТАСС

Более 340 тысяч билетов было продано на соревнования Паралимпийских игр в Пхёнчхане

ТАСС, 18 марта. На соревнования зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане было продано 345 тысяч билетов. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований.

Паралимпиада в Пхёнчхане стала рекордной по количеству проданных билетов, превысив отметку в 316,2 тысячи, установленную на Играх в Сочи. Продажи превысили запланированные показатели в 200 тысяч проданных билетов. Выручка от продажи составила 6,95 млрд корейских вон (€53 млн).

Конкурсные площадки Паралимпиады, Олимпийскую площадь и Олимпийский парк за время Паралимпийских игр посетило 742 тысячи человек. Соревновательная часть Паралимпиады завершилась 18 марта, позднее в воскресенье пройдет церемония закрытия Игр.

Победу в неофициальном общекомандном медальном зачете одержала сборная США, завоевавшая 36 наград: 13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых. Команду США на Паралимпиаде представляли 68 спортсменов.

Российские спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом и в статусе нейтральных паралимпийских атлетов, завоевали 24 медали, из которых восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых, и заняли второе место в медальном зачете. Из-за отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР) в Пхёнчхане смогли выступить только 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

Сборная Канады, чьи цвета в Пхёнчхане защищали 55 атлетов, заняла третье место в медальной таблице. Канадцы выиграли 28 медалей: восемь золотых, четыре серебряных и 16 бронзовых.

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