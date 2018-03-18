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13:21 (мск), источник: БЕЛТА

Зимние Игры в Пхенчхане стали самыми успешными для белорусских паралимпийцев

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимние Игры в Пхенчхане стали самыми успешными для белорусских паралимпийцев. Об этом рассказал журналистам после завершения выступления отечественных атлетов на главных стартах четырехлетия шеф белорусской миссии на Паралимпийских играх в Республике Корея, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Шудейко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

По его мнению, в команде уверены были в способности атлетов завоевать награды в Пхенчхане, но на такое количество медалей не рассчитывали.

«Наши спортсмены порадовали. Перед зимними Играми сборная Беларуси обновилась, появились молодые паралимпийцы, способные конкурировать с лидерами в лыжных гонках и биатлоне. Признаюсь, мы не рассчитывали на 12 медалей, конкуренция среди атлетов в мире высокая. В первую очередь надеялись на лыжные гонки, а в биатлоне белорусы приятно удивили. Юра Голуб и Светлана Сахоненко не так давно занимаются этим видом спорта, но проявили себя с лучшей стороны. Несомненно, зимние Игры в Пхенчхане стали самыми успешными для белорусских паралимпийцев», — отметил Николай Шудейко.

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Генеральный секретарь подчеркнул, что такому выступлению способствовало улучшение материально-технического обеспечения после создания Республиканского центра по паралимпийским видам спорта. Не испытывали проблем ведущие атлеты и с фармакологическим препаратами, проведены качественные учебно-тренировочные сборы, которые позволили хорошо подготовиться к стартам в Пхенчхане.

В активе белорусских паралимпийцев в Пхенчхане 12 медалей (четыре золотые, четыре серебряные, четыре бронзовые). Сборная Беларуси заняла восьмое место в медальном зачете. Победили в этом рейтинге атлеты из США — 36 медалей (13+15+8), атлеты из России стали вторыми — 24 (8+10+6), команды Канады расположилась на третьей строке медального зачета — 28 (8+4+16).

Наиболее титулованным паралимпийцем в белорусской команде стала Светлана Сахоненко — четыре медали в состязаниях среди спортсменок с нарушениями зрения: три золотые в лыжных гонках (на 15 км свободным стилем, в спринте на 1,5 км классическим стилем, в гонке на 7,5 км классическим стилем) и 1 бронзовая награда (в спринте на 6 км в биатлоне). В Пхенчхане Светлана Сахоненко выступала среди слабовидящих атлетов вместе с ведущим Романом Ященко.

Четыре награды Пхенчхана также на счету Юрия Голуба. Он стал первым в биатлонной гонке на 12,5 км, а также завоевал две серебряные награды (в спринте на 7,5 км в биатлоне и в лыжной гонке на 20 км) и стал третьим в лыжной гонке на 10 км классическим стилем. На Играх Юрий Голуб выступал среди слабовидящих атлетов вместе с ведущим Дмитрием Будиловичем.

Один из самых опытных паралимпийцев в белорусской команде Дмитрий Лобан завоевал две награды среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он стал серебряным призером в биатлонном спринте на 7,5 км и в лыжном спринте на 1,1 км.

Еще две медали в копилку сборной Беларуси принесла Лидия Графеева, которая завоевала две бронзовые награды в состязаниях среди атлетов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в биатлонном спринте на 6 км и в гонке на 12,5 км в биатлоне.

Дебютировали белорусские спортсмены в зимних Паралимпийских играх в 1998 году в Нагано, а первые медали завоевали на следующей Паралимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002-м. В США две награды (золото и серебро) получила Ядвига Скоробогатая. На предыдущих Играх в Сочи у представителей сборной Беларуси было 3 бронзовые награды и они заняли 18-е место в медальном зачете. Василий Шаптебой стал двукратным бронзовым призером в биатлоне на дистанциях 7,5 км и 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами среди слабовидящих. Ядвига Скоробогатая завоевала бронзу в лыжных гонках на дистанции 15 км классическим стилем среди спортсменок с нарушением зрения.

Следующие XIII зимние Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта 2022 года в Пекине.

Зимние олимпийские игры-2018
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