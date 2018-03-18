Колобков: Результаты атлетов РФ на Играх-2018 говорят о развитии паралимпийского спорта

Российские спортсмены, выступавшие в статусе нейтральных паралимпийских атлетов, заняли второе место в неофициальном общекомандном медальном зачете Паралимпийских игр в Пхёнчхане.

Россияне завоевали 24 медали, из которых восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. Из-за отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР) в Пхёнчхане смогли выступить только 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

«Приятно, что ребята очень хорошо выступили, — сказал Колобков. — Ребята участвовали в усеченном составе, но те, кто представлял страну, бились и прекрасно выступали. Очень рад за ребят и тренеров. Это говорит о том, что большая работа проделана в развитии паралимпийского спорта».