Колобков: Результаты атлетов РФ на Играх-2018 говорят о развитии паралимпийского спорта

Российские спортсмены, выступавшие в статусе нейтральных паралимпийских атлетов, заняли второе место в неофициальном общекомандном медальном зачете Паралимпийских игр в Пхёнчхане.
Россияне завоевали 24 медали, из которых восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. Из-за отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР) в Пхёнчхане смогли выступить только 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.
«Приятно, что ребята очень хорошо выступили, — сказал Колобков. — Ребята участвовали в усеченном составе, но те, кто представлял страну, бились и прекрасно выступали. Очень рад за ребят и тренеров. Это говорит о том, что большая работа проделана в развитии паралимпийского спорта».
Победу в медальном зачете одержала сборная США, завоевавшая 36 наград: 13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых. Команду США на Паралимпиаде представляли 68 спортсменов. Сборная Канады, чьи цвета в Пхёнчхане защищали 55 атлетов, заняла третье место в медальной таблице. Канадцы выиграли 28 медалей: восемь золотых, четыре серебряных и 16 бронзовых.