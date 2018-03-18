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12:09 (мск), источник: Р-Спорт

Вопреки всему: россияне стали вторыми на Паралимпиаде, выиграв 24 медали

ПХЕНЧХАН, 18 мар — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российские спортсмены, несмотря на то, что Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до участия в зимних Играх-2018 в нейтральном статусе всего 30 атлетов и 6 ведущих, финишировали в командном зачете на втором месте, завоевав в Пхенчхане 24 медали: 8 золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых.

Источник: РИА "Новости"

Паралимпийский комитет России (ПКР) по-прежнему отстранен от членства в IPC, поэтому допуском россиян до Паралимпиады в Пхенчхане занималась специально созданная комиссия, которая оценивала каждого претендента на участие в Играх. В итоге допущены были всего 36 человек, но даже в таком составе россияне продемонстрировали всему миру свою силу.

«Наши спортсмены очень хорошо выступили на Паралимпийских играх в Корее и подтвердили свой высокий спортивный класс — на уровне высших спортивных достижений в мире, — сказал первый вице-президент ПКР Павел Рожков. — И подтвердили, что даже в таком усеченном составе, в который не вошли наши сильнейшие мужчины-лыжники и биатлонисты, мы можем на равных конкурировать с сильнейшими командами мира».

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Золотые лыжницы и биатлонистки

Львиную долю медалей в копилку российской команды принесли российские биатлонистки и лыжницы. В Пхенчхане им пришлось выступать без мужской российской команды, которая не была допущена до участия в Паралимпиаде. Дело даже не дошло до рассмотрения кандидатур комиссией — к тому моменту, когда IPC разрешил россиянам выступать в нейтральном статусе в отборочных стартах, все паралимпийские квоты в мужской программе уже были распределены.

«Были бы сейчас мальчики, мы бы с большим отрывом лидировали в командном зачете. Многие бы спортсмены просто не были бы на пьедестале, мы бы в каждом классе создали конкуренцию», — заявила по ходу Игр РИА Новости многократная паралимпийская чемпионка Анна Миленина.

Миленина в Пхенчхане завоевала пять медалей в соревнованиях стоячих спортсменок — три серебряные и две золотые, став семикратной чемпионкой Паралимпиад. Никому из российских паралимпийцев, выступающих в зимних видах, еще не удавалось выиграть столько наград высшего достоинства. Также пять медалей завоевала на своих дебютных Играх еще одна россиянка — Екатерина Румянцева. В трех стартовых гонках в Пхенчхане она неизменно становилась победительницей, а затем добавила на свой счет еще два серебра.

Самой стабильной в российской команде стала Михалина Лысова с ведущим Алексеем Ивановым, выступающая среди слабовидящих спортсменок.

В Пхенчхане россиянка, которую допустили до Паралимпиады лишь 6 марта, выиграла два золота, три серебра и одну бронзу — то есть, завоевывала награды во всех шести индивидуальных гонках, в которых принимала участие. Марта Зайнуллина стала на Паралимпиаде-2018 обладательницей серебра и двух бронз в соревнованиях сидячих спортсменок, Ирина Гуляева принесла в копилку сборной России еще одну бронзу.

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У горнолыжников — четыре медали

Российские представители горнолыжного спорта четырежды поднимались на пьедестал почета, в Пхенчхане по два раза чествовали двукратных победителей Паралимпиады-2014 в Сочи Алексея Бугаева и Валерия Редкозубова.

Бугаев завоевал золотую медаль и серебряную награду в соревнованиях стоячих спортсменов. Атлет сначала стал чемпионом Игр в суперкомбинации, а затем занял второе место в гигантском слаломе, вновь подтвердив статус одного из мировых лидеров.

Редкозубов выиграл две бронзовые награды в состязаниях спортсменов с нарушениями зрения. В первом случае успех также был достигнут в суперкомбинации, а во второй атлет взошел на подиум после двух попыток в слаломе.

Близки к призовым местам были дебютантка Паралимпиады Мария Папулова (стоячие спортсмены) и участник Игр в Ванкувере и Сочи Иван Францев (атлеты с нарушениями зрения), вошедшие в пятерку лучших горнолыжников мира. Алексей Бугаев.

Двукратная чемпионка Паралимпийских игр-2014 Александра Францева в Пхенчхане выступала в двух видах программы, но не смогла пробиться в число призеров.

В стартах также принимали участие бронзовый призер Паралимпиады в Сочи Александр Алябьев, Алексей Микушин, Сергей Александров, Анастасия Хорошева (все — стоячие спортсмены), но им также не удалось завоевать медали.

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Керлингисты стали пятыми

Российская команда по керлингу на колясках в 2014 году в Сочи стали серебряными призерами и в преддверии Паралимпиады в Пхенчхане считались одними из претендентов на медали. Однако перед самым началом Игр-2018 россияне понесли серьезную потерю — до участия в Паралимпиаде не был допущен неизменный скип команды Андрей Смирнов. Российским керлингистам пришлось срочно перекраивать схемы и тактику, а на роль скипа был назначен Константин Курохтин.

Россияне до последнего тура кругового раунда претендовали на выход в плей-офф в Пхенчхане, однако стали в итоге лишь пятыми. На Паралимпиаде обновленная команда одержала пять побед и потерпела шесть поражений. «Думаю, через такое выступление просто надо было пройти — не зря же говорят, что без поражений побед не бывает. У троих ребят в команде раньше не было по сути серьезных поражений. Сейчас они прошли через такой опыт. Да и это не совсем даже и поражение — мы где-то в серединке таблицы. Тем более, команд, где скип, по сути, новичок, как у нас, здесь нет», — подвел итоги выступления в Пхенхчане главный тренер Антон Батугин.

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Российские сноубордисты в Пхенчхане не смогли завоевать награды в двух видах программы Игр — сноуборд-кроссе и банкет слаломе. Лучшие результаты показал Михаил Слинкин, завершивший борьбу в 1/8 финала в первой дисциплине (в классе SB-UL) и ставший 10-м во второй. Владимир Игушкин и Александр Цыганков (оба — класс SB-LL2) заняли соответственно 18-е и 16-е, 20-е и 19-е места.

Старший тренер национальной команды по горнолыжному спорту — сноуборд-кроссу Евгений Пронашко тем не менее считает успешным выступление перспективных атлетов в Корее. «У нас очень молодая команда, и некоторые спортсмены практически в первый раз ехали по определенным трассам, поэтому считаю, что мы выступили достаточно хорошо, — заявил РИА Новости Пронашко. — В свою силу готовности и даже немного лучше, чем мы ожидали. У нас уже создан определенный задел и мы понимаем, над чем нам надо работать и к чему стремиться в ближайшие четыре года».

Собеседник агентства отметил, что рассчитывает на более широкое представительство команды на Играх-2022 в Китае. «Мы планируем, что к следующим Паралимпийским играм в Пекине сможем подготовить 8−10 атлетов», — отметил специалист.

Михаил Слинкин

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