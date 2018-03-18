Российские атлеты не смогли завоевать медали в заключительный день Паралимпийских игр
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские атлеты не смогли завоевать медали в заключительный день Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские атлеты не смогли завоевать медали в заключительный день Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.
В заключительный день на Играх разыгрывались шесть комплектов наград — в горнолыжном слаломе у женщин (стоячие, сидячие и спортсмены с нарушением зрения),
Последний комплект наград Паралимпиады-2018 был разыгран в
Ранее золото в слаломе среди сидячих завоевала немецкая горнолыжница