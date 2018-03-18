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12:03 (мск), источник: Р-Спорт

Российские атлеты не смогли завоевать медали в заключительный день Паралимпийских игр

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские атлеты не смогли завоевать медали в заключительный день Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

Источник: РИА "Новости"

В заключительный день на Играх разыгрывались шесть комплектов наград — в горнолыжном слаломе у женщин (стоячие, сидячие и спортсмены с нарушением зрения), следж-хоккее и лыжных эстафетах (смешанная и открытая). Россияне претендовали на медали в четырех видах воскресной программы.

Последний комплект наград Паралимпиады-2018 был разыгран в следж-хоккее. Золото в этом виде завоевали американцы, победившие со счетом 2:1 сборную Канады. Бронза досталась хозяевам соревнований, которые со счетом 1:0 переиграли итальянцев.

Ранее золото в слаломе среди сидячих завоевала немецкая горнолыжница Анна-Лена Форстер. Россиянки в этом виде программы участия не принимали.

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