Российские атлеты не смогли завоевать медали в заключительный день Паралимпийских игр

В заключительный день на Играх разыгрывались шесть комплектов наград — в горнолыжном слаломе у женщин (стоячие, сидячие и спортсмены с нарушением зрения), следж-хоккее и лыжных эстафетах (смешанная и открытая). Россияне претендовали на медали в четырех видах воскресной программы.