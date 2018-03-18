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11:24 (мск), источник: ТАСС

Рожков: Российские паралимпийцы совершили невероятное, заняв второе место на Играх-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские участники Паралимпийских игр в Пхёнчхане совершили невероятное, заняв в усеченном составе второе место в неофициальном общекомандном зачете. Таким мнением с ТАСС поделился первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

В Играх смогли принять участие только 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогали атлетам с нарушением зрения. В Пхёнчхане российские спортсмены, которые выступали в нейтральном статусе и под паралимпийским флагом, завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых). На первом месте команда США (68 спортсменов, 13−15−18), на третьем — сборная Канады (55, 8−4−16).

«Наши спортсмены в качестве нейтральных паралимпийцев сделали просто невероятное в Пхёнчхане. Да, мы предполагали, что они выступят не хуже, чем на квалификационных соревнованиях, но здесь они себя превзошли. Особенно наши девушки в лыжных гонках и биатлоне. Им было очень сложно выступать без нашей сильнейшей мужской сборной — уверен, что из 18 медалей половина была бы их», — подчеркнул Рожков.

Вице-президент ПКР заявил, что говорить об этом с уверенностью ему позволяют квалификационные турниры с участием мужской команды. «Тот же Иван Голубков в квалификациях 2017 и 2018 годов выиграл 10 этапов Кубка мира, а Станислав Чохлаев стал их шестикратным победителем. Всем им будет предоставлена возможность выступить в Пересвете (Московская область — прим. ТАСС) на открытых соревнованиях. И их будут касаться все преференции чемпионов в случае победы», — отметил Рожков.

«В сложившейся ситуации наши девушки совершали подвиг день за днем, вплоть до того, что выступали в эстафетных гонках женским составом на равных с мужчинами. И хотя сравнивать их результаты бессмысленно, я отмечу — они стали шестыми. Хотя, конечно, хотелось, как на предыдущих Играх быть первыми в этой дисциплине », — отметил Рожков.

Вице-президент ПКР рад, что нервозная обстановка не помешала команде показать результат. «Рад, что наших спортсменов допустили и они не поддались нервам при подготовке к Играм, — отметил Рожков. — Впереди нас ждет тщательный анализ выступления спортсменов, а на апрельском исполкоме ПКР уже будет утверждаться состав рабочей группы по подготовке к следующим зимним Играм в Пекине. Его точная дата будет определена позднее».

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