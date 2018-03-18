Российские паралимпийцы заняли второе место в медальном зачете Игр в Пхёнчхане

Источник: РИА "Новости"

Россияне завоевали 24 медали, из которых восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. Из-за отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР) в Пхёнчхане смогли выступить только 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Россияне выступали в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

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Золотые медали в Пхёнчхане завоевали горнолыжник Алексей Бугаев (суперкомбинация в классе «стоя»), биатлонистка Михалина Лысова (6 км и 12,5 км; среди спортсменов с нарушением зрения). Екатерина Румянцева выиграла золото в лыжных гонках (15 км; «стоя») и два золота в биатлоне (10 км, 6 км; «стоя»). Анна Миленина стала чемпионкой в лыжных гонках (спринт, «стоя») и в биатлоне (12,5 км; «стоя»).

Также медали завоевали горнолыжник Валерий Редкозубов (две бронзы), биатлонистка и лыжница Марта Зайнуллина (серебро и две бронзы) и биатлонистка Ирина Гуляева (бронза). Бугаев к выигранной золотой медали добавил одно серебро. Румянцева выиграла два серебра, Миленина — три серебра, Лысова — три серебра и бронзу.

Победу в медальном зачете одержала сборная США, завоевавшая 36 наград: 13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых.

Команду США на Паралимпиаде представляли 68 спортсменов. Сборная Канады, чьи цвета в Пхёнчхане защищали 55 атлетов, заняла третье место в медальной таблице. Канадцы выиграли 28 медалей: восемь золотых, четыре серебряных и 16 бронзовых.

На Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году победу в общекомандном зачете одержала сборная России, завоевавшая тогда 80 медалей (30−28−22).