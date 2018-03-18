Президент МПК заявил, что Паралимпиада в Пхёнчхане превзошла все его ожидания

«Все сложилось удачным образом. Несколько месяцев назад мы были обеспокоены из-за продажи билетов, так как по началу цифры продаж билетов не были высокими. Мы обсудили этот вопрос с главой оргкомитета Ли Хи Бомом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, они приложили много усилий в продвижении Паралимпиады. Игры превзошли все мои ожидания», — заявил Парсонс.

Ранее стало известно, что Паралимпиада в Пхёнчхане стала рекордной по количеству проданных на соревнования билетов в истории зимних Игр. Было продано более 320 тыс. билетов, что превышает показатель, установленный на Играх в Сочи в 2014 году (316,2 тыс. билетов).

«Южная Корея приняла идею Паралимпийских игр, приняла наших спортсменов, — добавил Парсонс. — Они не просто приходят на соревнования, они бывают взволнованы и возбуждены на соревнованиях, атмосфера здесь фантастическая. Многие люди беспокоились о том, что этот аспект будет проблемным, но не я».

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 35 медалей (12−15−8), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 26 медалей (8−2−16).