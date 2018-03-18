Глава МПК считает, что российские паралимпийцы проявили удивительный дух на Играх-2018

«Я думаю, они показали удивительный дух. Это по-настоящему тяжело, когда вы не можете представлять свою страну. Когда вы выигрываете медаль, но не можете исполнить свой национальный гимн. Но, конечно, это долгая история», — заявил Парсонс.

Также глава МПК отметил, что во время Паралимпиады у россиян ни с кем не возникло конфликтных ситуаций. «Я думаю, что в сложившихся обстоятельствах они ведут себя очень достойно, но и другие страны ведут себя хорошо по отношению к ним. Я спрашивал у наших людей в деревне, им не известно о каких-либо проблемах или недовольствах, поступавших со стороны делегации нейтральных паралимпийских атлетов или по отношению к ним. Это позитивный знак, он демонстрирует зрелость, я очень доволен», — добавил президент МПК.