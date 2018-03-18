Паралимпийские игры закрываются в воскресенье в южнокорейском Пхёнчхане
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 марта. /ТАСС/. Шесть комплектов медалей в лыжных гонках, горнолыжном спорте и
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 марта. /ТАСС/. Шесть комплектов медалей в лыжных гонках, горнолыжном спорте и
Соревнования по лыжным гонкам завершатся двумя эстафетами 4 по 2,5 км — смешанной и открытой. В этом виде спорта
В смешанной эстафете примут участие Марта Зайнуллина (она стартует первой), второй номер получила Анна Миленина, третий — Ирина Гуляева, завершит гонку Михалина Лысова. Все россиянки в лыжных соревнованиях в Пхёнчхане выиграли медали в личных гонках, при этом Миленина победила в спринте.
В смешанной эстафете заявлены 13 команд. В число фаворитов входит в первую очередь сборная Украины, за нее выступят призеры нынешних Игр Людмила Ляшенко и Оксана Шишкова, а также 10-кратный призер Паралимпиад Юлия Батенкова — Бауман. Наверняка будут бороться за медали команды Германии во главе с трехкратным серебряным призером Пхёнхчана Андреа Эскау, Канады и Белоруссии, где стартует трехкратная чемпионка нынешних игр в классе слабовидящих Светлана Саханенко. При этом в некоторых командах
В открытой эстафете только девушки
Если в смешанной эстафете могут выступать не более двух мужчин, то в открытой эстафете могут стартовать все четыре участника мужского пола. В этой дисциплине выступят Наталья Кочерова, Екатерина Румянцева, Надежда Федорова и Наталья Братюк. Лидер команды — Румянцева, которая в лыжных гонках в Пхёнчхане победила на 15 км и стала второй на дистанции вдвое короче.
Другие фавориты в открытой эстафете не стали выставлять исключительно мужской состав. За сборную Украины выступит Ольга Прилуцкая, в команде США — Миа Зуттер и Грейс Миллер, Белоруссии — Лидия Графеева. Только из мужчин состоят команды Германии и Канады, однако Мартин Фляйг и Нико Мессингер, а также Коллин Кэмерон и Брайан Маккивер пройдут по два этапа.
Старт смешанной эстафете будет дан в 04:00 мск, открытой — в 05:00.
Еще один старт Францевой
В 03:30 мск состоится первая попытка в женских горнолыжных соревнованиях в слаломе, вторая попытка запланирована на 06:30. В категории слабовидящих спортсменов выступит Александра Францева с ведущим Семеном Пляскиным. На Паралимпиаде в Сочи Францева победила в комбинации и слаломе, тогда как в Пхёнчхане в гигантском слаломе она стала 11-й.
Четырехкратной паралимпийской чемпионкой Пхёнчхана в этой категории стала Генриета Фаркашова из Словакии, которая стартует за пятым титулом.
В классе «стоя» выступят Мария Папулова и Анастасия Хорошева. 36-летняя Папулова в Пхёнчхане дважды стала пятой, один раз — четвертой, получив последнюю возможность выиграть на нынешней Паралимпиаде медаль. Без наград Папулова осталась и в Сочи, заняв в слаломе четвертое место.
В классе «сидя» российские горнолыжницы не представлены.
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В церемонии закрытия участвуют почти все
В 14:00 начнется церемония закрытия Паралимпиады. По словам первого
После восьми дней соревнований в Пхёнчхане российские паралимпийцы идут вторыми в общем зачете, в их активе 24 медали — восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. Двукратными чемпионками в биатлоне стали Екатерина Румянцева (класс «стоя») и Михалина Лысова (класс слабовидящих), одну золотую медаль завоевала Анна Миленина. Две серебряные награды завоевали Миленина, по одной — Румянцева, Марта Зайнуллина (класс «сидя») и Михалина Лысова, бронза — у Ирины Гуляевой (класс «сидя»).
В лыжных гонках золотые медали выиграли Румянцева и Миленина, на счету Лысовой две серебряные и бронзовая медали, у Милениной и Румянцевой — по серебряной награде, у Зайнуллиной — две бронзовые. В горнолыжном спорте золото и серебро у Алексея Бугаева (класс «стоя»), две бронзы — у Валерия Редкозубова (класс слабовидящих).
В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть