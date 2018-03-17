Медведев поздравил российских спортсменов с медалями Паралимпиады
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/.
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/.
Румянцева и Лысова завоевали серебряные награды в лыжной гонке на 7,5 км, бронзовые награды выиграли лыжница Зайнуллина (гонка на 5 км) и горнолыжник Редкозубов (слалом).
«Вы показали прекрасный результат в сложнейшей лыжной гонке на 7,5 км классическим стилем. Добыли в общей сложности уже пятую призовую награду в Южной Корее. <…> Уверен, впереди у Вас еще много выдающихся стартов и красивых побед», — говорится в поздравительной телеграмме Румянцевой.
В телеграмме Редкозубову
Говоря о бронзовой медали Зайнуллиной, Медведев подчеркнул, что эта награда стала «заслуженным результатом многолетних тренировок, целеустремленности и веры в себя». Лысову
На Играх-2018 под нейтральным флагом соревнуются 30 российских спортсменов и шесть