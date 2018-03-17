Медведев поздравил российских спортсменов с медалями Паралимпиады

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Румянцева и Лысова завоевали серебряные награды в лыжной гонке на 7,5 км, бронзовые награды выиграли лыжница Зайнуллина (гонка на 5 км) и горнолыжник Редкозубов (слалом).

«Вы показали прекрасный результат в сложнейшей лыжной гонке на 7,5 км классическим стилем. Добыли в общей сложности уже пятую призовую награду в Южной Корее. <…> Уверен, впереди у Вас еще много выдающихся стартов и красивых побед», — говорится в поздравительной телеграмме Румянцевой.

В телеграмме Редкозубову премьер-министр отметил, что спортсмен продемонстрировал силу воли и мастерство. «Вы смогли пробиться в призовую тройку, чем обеспечили себе вторую награду в Южной Корее. Гордимся и радуемся за Вас. Ждем от Вас дальнейших спортивных побед», — говорится в сообщении.

Говоря о бронзовой медали Зайнуллиной, Медведев подчеркнул, что эта награда стала «заслуженным результатом многолетних тренировок, целеустремленности и веры в себя». Лысову премьер-министр отметил как «самоотверженного человека, который в совершенстве владеет своим мастерством, умеет ставить цели и преодолевать себя, по-настоящему любит спорт».