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18:31 (мск), источник: ТАСС

Медведев поздравил российских спортсменов с медалями Паралимпиады

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских спортсменов Валерия Редкозубова, Марту Зайнуллину, Михалину Лысову и Екатерину Румянцеву с медалями Паралимпиады-2018 в Пхёнчхане. Поздравительные телеграммы опубликованы в субботу на сайте правительства.

Источник: ИТАР-ТАСС

Румянцева и Лысова завоевали серебряные награды в лыжной гонке на 7,5 км, бронзовые награды выиграли лыжница Зайнуллина (гонка на 5 км) и горнолыжник Редкозубов (слалом).

«Вы показали прекрасный результат в сложнейшей лыжной гонке на 7,5 км классическим стилем. Добыли в общей сложности уже пятую призовую награду в Южной Корее. <…> Уверен, впереди у Вас еще много выдающихся стартов и красивых побед», — говорится в поздравительной телеграмме Румянцевой.

В телеграмме Редкозубову премьер-министр отметил, что спортсмен продемонстрировал силу воли и мастерство. «Вы смогли пробиться в призовую тройку, чем обеспечили себе вторую награду в Южной Корее. Гордимся и радуемся за Вас. Ждем от Вас дальнейших спортивных побед», — говорится в сообщении.

Говоря о бронзовой медали Зайнуллиной, Медведев подчеркнул, что эта награда стала «заслуженным результатом многолетних тренировок, целеустремленности и веры в себя». Лысову премьер-министр отметил как «самоотверженного человека, который в совершенстве владеет своим мастерством, умеет ставить цели и преодолевать себя, по-настоящему любит спорт».

На Играх-2018 под нейтральным флагом соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские атлеты на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых), занимая второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 35 медалей (12−15−8), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8−1−15).

Зимние олимпийские игры-2018
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