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15:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Родченков добрался до Олимпиады-80. Куда дальше?

Беглый глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков назвал имя советского спортивного деятеля, который якобы руководил допинговой программой на Олимпиаде-1980.

Источник: Спорт-Экспресс

Информатор ВАДА Григорий Родченков продолжает отрабатывать свое участие в американской программе защиты свидетелей, рассказывая разные ужасы про российский спорт. Поскольку байки про Игры в Сочи у Григория Михайловича, видимо, закончились, а заявления о допинговых кошмарах в российским футболе пока явно не достигают своей цели, экс-глава Московской лаборатории перекинулся на другой всемирно известный отечественный спортивный бренд — Олимпиаду-1980.

Сам Родченков во время этих соревнований еще учился на химфаке МГУ, а в сферу антидопинга пришел только в 1985 году, и после этого еще долго занимал должности, которые не давали доступа к серьезным проектам (а тем более — к секретным разработкам, даже если они существовали). Но это уже никого не волнует. Западные СМИ готовы верить любому бреду, который озвучивает «ценный свидетель».

ГОВОРИ ТО, ЧТО ОТ ТЕБЯ ХОТЯТ УСЛЫШАТЬ

Через своего адвоката Джима Уолдена Родченков сообщил датским и норвежским журналистам о советской допинг-программе в Москве-1980. По его словам, система была схожа с той, что использовалась на Играх-2014 в Сочи. Для пущей достоверности, Родченков назвал имя главного исполнителя «госпрограммы». По словам информатора, заупотребление спортсменами стероидов и подмену допинг-проб якобы отвечал заместитель начальника Госкомспорта по спортивной медицине Геннадий Марков, а также неизвестные сотрудники КГБ (очевидно, что без этой организации рассказ был бы менее привлекательным, как и без перечисления названий самых забористых стимуляторов). «В лаборатории во время крупных турниров часто бывали сотрудники КГБ, — говорит Родченков устами своего адвоката. — Они участвовали в подмене грязных проб на чистые. На Олимпиаде-1988 в Сеуле мы проводили тесты перед соревнованиями, чтобы удостовериться в том, что в организме нет экзогенного тестостерона».

Как известно, все свои последние заявления беглый российский ученый делает именно через адвокатское бюро Уолдена, которое так крепко подсело на тематику «русского допинга», что даже начало угрожать своим коллегам-адвокатам нанятым нашими спортсменами для того, чтобы уличить Родченкова в клевете.

Есть даже мнение, что все последние откровения информатора ВАДА придуманы уже без его участия, просто от имени знаменитого персонажа исключительно ради того, чтобы поддержать его популярность и оправдать участие в дорогостоящей программе защиты свидетелей. Если Григорий Михайлович, как утверждают адвокаты, действительно боится за свои жизнь и благополучие оставшихся в России родственников, логика подсказывает, что он должен вести себя тише воды. Однако Уолдени Ко выбрали противоположную стратегию -максимальную публичность и донесение до западной аудитории такого компромата на «империю зла», который она хочет услышать.

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МАССОВЫЙ ПСИХОЗ

Во второй половине 1980-х в нашей стране тоже нашлись миллионы людей, которые после десятилетий информационного голода готовы были поверить в какие угодно россказни. В те времена огромное количество последователей собирали теории об аномальных зонах, гуляющих по лесам йети, инопланетянах-похитителях, а также прочих диковинных и экстрасенсорных явлениях. Находились свидетели фантастических событий, разоблачители государственных заговоров по сокрытию правды от народа, ну и конечно, люди, лично творящие чудеса. Увы, похожий феномен массового психоза по поводу «русского допинга» и «секретных операций России» в целом, сейчас испытывает часть западного общества и даже некоторые особо впечатлительные наши соотечественники.

Отечественный спорт за столетие своего существование породил огромное количество баек. И простор для фантазии уРодченковаи Уолденаздесь самый широкий — успевай только проставлять правильные фамилии и поминать в нужных местах НКВД-КГБ-ФСБ. Есть история о якобы существовавшем теплоходе, который следовал за советскими спортсменами на все Олимпиады для проведения допинговых процедур и «заметания следов». Мы слышали рассказы о тайных опытах о переделке мужчин в женщин ради завоевания наград в женском спорте. Тема сталинских безумий в спортивных организациях также еще практически не раскрыта. В общем, были бы слушатели, а рассказы появятся. Ведь кандидат на роль «сказочника» есть отличный, и теперь главное постоянно подогревать к нему интерес.

Все это не значит, что в СССР не было никаких фармакологических программ поддержки спортсменов. Разумеется, наши ученые вслед за западными, должны были помогатьатлетам — порой, по всей видимости, переступая за грань. Таковы были в те годы правила игры. Однако всерьез рассказывать о подобном логично только основываясь на неопровержимых уликах и подлинных документах. Возможно, когда-то правда об этом станет общедоступной, причем не только с советской стороны, но и с американской и европейской. Тот же Родченков в свое время много и увлеченно рассказывал о допинговых манипуляциях на Западе, только эти его рассказы не ложатся в тренд, и оттого не вызывают особого ажиотажа. А пока, слушая туманные воспоминания предвзятых «свидетелей», мы должны отдавать себе отчет в том, что имеем дело с баснями. Читать их занятно, но никакого отношения к реальности они не имеют.

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