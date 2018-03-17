Родченков добрался до Олимпиады-80. Куда дальше?
Беглый глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков назвал имя советского спортивного деятеля, который якобы руководил допинговой программой на Олимпиаде-1980.
Беглый глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков назвал имя советского спортивного деятеля, который якобы руководил допинговой программой на Олимпиаде-1980.
Информатор ВАДА Григорий Родченков продолжает отрабатывать свое участие в американской программе защиты свидетелей, рассказывая разные ужасы про российский спорт. Поскольку байки про Игры в Сочи у Григория Михайловича, видимо, закончились, а заявления о допинговых кошмарах в российским футболе пока явно не достигают своей цели,
Сам Родченков во время этих соревнований еще учился на химфаке МГУ, а в сферу антидопинга пришел только в 1985 году, и после этого еще долго занимал должности, которые не давали доступа к серьезным проектам (а тем более — к секретным разработкам, даже если они существовали). Но это уже никого не волнует. Западные СМИ готовы верить любому бреду, который озвучивает «ценный свидетель».
ГОВОРИ ТО, ЧТО ОТ ТЕБЯ ХОТЯТ УСЛЫШАТЬ
Через своего адвоката Джима Уолдена Родченков сообщил датским и норвежским журналистам о советской
Есть даже мнение, что все последние откровения информатора ВАДА придуманы уже без его участия, просто от имени знаменитого персонажа исключительно ради того, чтобы поддержать его популярность и оправдать участие в дорогостоящей программе защиты свидетелей. Если Григорий Михайлович, как утверждают адвокаты, действительно боится за свои жизнь и благополучие оставшихся в России родственников, логика подсказывает, что он должен вести себя тише воды. Однако Уолдени Ко выбрали противоположную стратегию -максимальную публичность и донесение до западной аудитории такого компромата на «империю зла», который она хочет услышать.
МАССОВЫЙ ПСИХОЗ
Во второй половине 1980-х в нашей стране тоже нашлись миллионы людей, которые после десятилетий информационного голода готовы были поверить в какие угодно россказни. В те времена огромное количество последователей собирали теории об аномальных зонах, гуляющих по лесам йети,
Отечественный спорт за столетие своего существование породил огромное количество баек. И простор для фантазии уРодченковаи Уолденаздесь самый широкий — успевай только проставлять правильные фамилии и поминать в нужных местах
Все это не значит, что в СССР не было никаких фармакологических программ поддержки спортсменов. Разумеется, наши ученые вслед за западными, должны были помогатьатлетам — порой, по всей видимости, переступая за грань. Таковы были в те годы правила игры. Однако всерьез рассказывать о подобном логично только основываясь на неопровержимых уликах и подлинных документах. Возможно,