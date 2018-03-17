Российские атлеты в полном составе примут участие в церемонии закрытия Паралимпиады

«Все наши спортсмены собираются пройти на церемонии закрытия Паралимпиады, — сказал Рожков. — Возможно, что церемонию могут пропустить два-три керлингиста-колясочника, поскольку им уже 19 марта предстоит сложный перелет, поэтому уже вечером 18 марта они планировали выехать в Сеул, чтобы в понедельник присоединиться к команде уже в аэропорту».