Александр Лукашенко: Я влюбился в белорусских паралимпийцев
Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что восхищается выступлением белорусских паралимпийцев на Паралимпиаде-2018.
Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что восхищается выступлением белорусских паралимпийцев на Паралимпиаде-2018.
«Эти люди с ограниченными способностями, возможностями творят чудеса. Они, доказывая, что они такие же, как и мы, совершают эти подвиги. Это подвиги.
Я очень много смотрю трансляций с Паралимпиады, когда есть возможность, нет — в записи смотрю. Я просто влюбился в этих людей. Это же мужественные люди! Как они борются! Если бы наши спортсмены «без ограничений» так выступали, у нас бы по 30−40 медалей было.
Скажешь им спасибо — они в два раза мощнее выступают. Вот такие они люди. Я просто счастлив, что мне удалось
Честно говоря, я жду, когда они вернутся в страну, чтобы их поблагодарить, соответственно наградить и заплатить за их неимоверный труд, — цитирует Лукашенко официальный сайт президента Беларуси.