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13:43 (мск), источник: Советский спорт

Александр Лукашенко: Я влюбился в белорусских паралимпийцев

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что восхищается выступлением белорусских паралимпийцев на Паралимпиаде-2018.

Источник: Reuters

«Эти люди с ограниченными способностями, возможностями творят чудеса. Они, доказывая, что они такие же, как и мы, совершают эти подвиги. Это подвиги.

Я очень много смотрю трансляций с Паралимпиады, когда есть возможность, нет — в записи смотрю. Я просто влюбился в этих людей. Это же мужественные люди! Как они борются! Если бы наши спортсмены «без ограничений» так выступали, у нас бы по 30−40 медалей было.

Скажешь им спасибо — они в два раза мощнее выступают. Вот такие они люди. Я просто счастлив, что мне удалось наконец-то окунуться в соревновательный режим этих людей и действительно оценить их по достоинству. Они просто молодцы!

Честно говоря, я жду, когда они вернутся в страну, чтобы их поблагодарить, соответственно наградить и заплатить за их неимоверный труд, — цитирует Лукашенко официальный сайт президента Беларуси.

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