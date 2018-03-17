Александр Лукашенко: Я влюбился в белорусских паралимпийцев

Источник: Reuters

«Эти люди с ограниченными способностями, возможностями творят чудеса. Они, доказывая, что они такие же, как и мы, совершают эти подвиги. Это подвиги.

Я очень много смотрю трансляций с Паралимпиады, когда есть возможность, нет — в записи смотрю. Я просто влюбился в этих людей. Это же мужественные люди! Как они борются! Если бы наши спортсмены «без ограничений» так выступали, у нас бы по 30−40 медалей было.

Скажешь им спасибо — они в два раза мощнее выступают. Вот такие они люди. Я просто счастлив, что мне удалось наконец-то окунуться в соревновательный режим этих людей и действительно оценить их по достоинству. Они просто молодцы!