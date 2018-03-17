Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
2-летняя дочь спасла беременную маму с помощью смартфона
Савченко обратилась к Путину с просьбой
Лариса Гузеева позирует в сугробе
В Минобороны РФ жестко ответили на предложение заткнуться
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера
Овечкин замолчал, Кузнецов получил травму. Обзор дня в НХЛ
СМИ: у певицы Зары роман депутатом Слуцким
Мелания Трамп вышла в свет в изумрудно-леопардовом платье
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
12Моуринью обыграл Клоппа в главном матче выходных
13Хет-трик Левандовски, юбилей «Интера» и другие события выходных
12:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Родченков рассказал о допинге на Олимпиаде в Москве-1980

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков через своего адвоката Джима Уолдена рассказал датским и норвежским журналистам о допинге на Олимпийских играх в Москве в 1980 году, сообщает Play the Game.

Источник: РИА "Новости"

По словам Родченкова, допинговая система на Играх-1980 была похожей на ту, что позже использовалась в Сочи-2014, но в то же время существовали отличия.

Геннадий Марков, заместитель начальника Госкомспорта по спортивной медицине и допинг-контролю, занимался подменой допинг-проб.

«В начала 80-х самые популярные стероиды нельзя было обнаружить. Это были станазолол, орал-туринабол и тестостерон. Многие спортсмены использовали эти и другие вещества.

Я не работал в лаборатории на Играх-1980, но появился в ней немного погодя. Когда я пришёл в лабораторию в 1985-м, существовала система подачи неправильных сведений о положительных тестах для защиты спортсменов, применявших допинг.

Читайте также
Допинг-война: пейзаж после Пхенчхана

КГБ часто бывало в лаборатории, чтобы помогать во время больших соревнований. КГБ помогало менять грязные пробы на чистые.

На Играх-1988 в Сеуле мы делали тесты перед соревнованиями, чтобы убедиться в том, что экзогенный тестостерон ушёл из организма, — рассказал Родченков.

По его словам, Марков и его начальник, работавшие на Играх-1980, умерли после Олимпиады-88 при загадочных обстоятельствах, однако на самом деле Марков скончался позже, в 2010-м.

Бывший полковник КГБ Владимир Попов, проживающий в Канаде с 1995 года, сообщил, что подготовка к использованию допинга на Играх-1980 началась в 1978 году, когда Марков начал работать на КГБ. Сотрудник КГБ Борис Паркин в Москве-1980 был антидопинговым испектором и занимался подменой проб на соревнованиях. После завершения соревнований он получил «Орден Красной Звезды».

Отметим, что на Играх в Москве не было взято положительных допинг-проб.

Зимние олимпийские игры-2018
Календарь / результатыСтатистика
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
"Впечатление, что он всегда пьян". Что в Голландии пишут про Слуцкого
Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера
Овечкин замолчал, Кузнецов получил травму. Обзор дня в НХЛ
Президент ФИФА прокомментировал возможный бойкот ЧМ в России
Касаткина обыграла Уильямс и вышла в финал турнира WTA
Гончаренко рассказал о победе в Лионе и матчах с «Арсеналом»
«СКА-Хабаровск» — «Урал». Стартовые составы
Керлингисту Крушельницкому грозит дисквалификация на четыре года
Новости
Авто
Жилет становится обязательным 18 марта 2018 года в России вступает в силу новый пункт ПДД, который обяжет водителей надевать световозвращающий жилет при выходе из машины в темное время суток или в условиях ограниченной видимости
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь