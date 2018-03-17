Родченков рассказал о допинге на Олимпиаде в Москве-1980

Источник: РИА "Новости"

По словам Родченкова, допинговая система на Играх-1980 была похожей на ту, что позже использовалась в Сочи-2014, но в то же время существовали отличия.

Геннадий Марков, заместитель начальника Госкомспорта по спортивной медицине и допинг-контролю, занимался подменой допинг-проб.

«В начала 80-х самые популярные стероиды нельзя было обнаружить. Это были станазолол, орал-туринабол и тестостерон. Многие спортсмены использовали эти и другие вещества.

Я не работал в лаборатории на Играх-1980, но появился в ней немного погодя. Когда я пришёл в лабораторию в 1985-м, существовала система подачи неправильных сведений о положительных тестах для защиты спортсменов, применявших допинг.

Читайте также Допинг-война: пейзаж после Пхенчхана

КГБ часто бывало в лаборатории, чтобы помогать во время больших соревнований. КГБ помогало менять грязные пробы на чистые.

На Играх-1988 в Сеуле мы делали тесты перед соревнованиями, чтобы убедиться в том, что экзогенный тестостерон ушёл из организма, — рассказал Родченков.

По его словам, Марков и его начальник, работавшие на Играх-1980, умерли после Олимпиады-88 при загадочных обстоятельствах, однако на самом деле Марков скончался позже, в 2010-м.

Бывший полковник КГБ Владимир Попов, проживающий в Канаде с 1995 года, сообщил, что подготовка к использованию допинга на Играх-1980 началась в 1978 году, когда Марков начал работать на КГБ. Сотрудник КГБ Борис Паркин в Москве-1980 был антидопинговым испектором и занимался подменой проб на соревнованиях. После завершения соревнований он получил «Орден Красной Звезды».