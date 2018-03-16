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19:06 (мск), источник: ТАСС

СМИ: CAS опубликует мотивировочную часть решений по 39 спортсменам РФ до 25 марта

ТАСС, 16 марта. Спортивный арбитражный суд (CAS) до 25 марта опубликует мотивировочную часть решений по апелляциям 39 российских спортсменов. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Источник: РИА "Новости"

Международный олимпийский комитет (МОК) на основании комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые перепроверяли допинг-пробы участников Олимпиады-2014, а также изучали обвинения Ричарда Макларена в наличии системы применения допинга и вовлечении в нее сотрудников Минспорта РФ, принял решение о пожизненной дисквалификации 43 российских спортсменов. Апелляции в CAS подали 42 атлета. Дела трех биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой еще не рассматривались.

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1 февраля CAS удовлетворил апелляции бобслеистов Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло, Ольги Стульневой, Людмилы Удобкиной, скелетонистов Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Елены Никитиной, Марии Орловой и Ольги Потылицыной, лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Никиты Крюкова, Александра Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Натальи Матвеевой, конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Ивана Скобрева, Артема Кузнецова, саночников Татьяны Ивановой, Альберта Демченко, хоккеисток Екатерины Лебедевой, Екатерины Пашкевич, Татьяны Буриной, Екатерины Смоленцевой и Анны Щукиной. Также Спортивный арбитражный суд постановил, что их результаты, показанные на Играх-2014, должны быть восстановлены в связи с отсутствием факта нарушения антидопинговых правил.

Кроме того, апелляции еще 11 россиян, в числе которых бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, а также хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок, были частично удовлетворены, CAS заменил пожизненное отстранение от Олимпиад пропуском только Игр-2018.

Ранее сообщалось, что CAS опубликует мотивировочную часть своего решения до конца февраля.

CAS удовлетворил апелляции 39 российских спортсменов
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1 февраля© Ньюстюб
Зимние олимпийские игры-2018
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