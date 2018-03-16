Украинские спортсмены не поедут на зимнюю Универсиаду-2019 в РФ

«На Универсиаду в Красноярск точно никто не поедет. Может, кто-то отправится под каким-то нейтральным флагом, но потом будем разбираться с этими спортсменами. С чемпионатом [мира] по боксу [в 2019 году] в Сочи будем решать», — цитирует Жданова в пятницу издание «Левый берег».

При этом министр признал, что в связи с неучастием в соревнованиях в дальнейшем у Украины могут возникнуть проблемы. «Я знаю и докладывал руководству страны о том, что есть такие проблемы — лицензии на Токио-2020 [летние Олимпийские игры]. Будем думать, решать, договариваться с международными федерациями. Есть какие-то компромиссные механизмы, хотелось бы, чтобы международное спортивное сообщество нас услышало», — отметил Жданов.

Министр также заявил, что профильное министерство не будет финансировать членов национальной сборной, которые хотят выступать в России. «Я не буду подписывать приказы про их участие. Эти соревнования не будут включены в единый соревновательный план, они не будут официальными. Но если они [спортсмены] поедут, то будем разбираться. Если они и поедут, то не за государственные средства, и это не будут члены национальной сборной», — акцентировал внимание спортивный функционер.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на этой неделе подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. В тексте документа, который опубликовал Жданов в «Фейсбуке», говорится о запрете на участие в стартах и проведении тренировочных сборов на территории России для всех членов национальных команд Украины. Спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.