Матыцин: Украина официально не отказывалась от участия в Универсиаде-2019
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Василий
В среду министр спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook разместил указ о запрете выступления украинским спортсменам в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ. В пятницу Жданов в интервью украинским СМИ заявил, что «на Универсиаду точно никто не поедет».
«Мы ничего официального не получали. Как только получим официальное заявление в адрес FISU, тогда
«Это мероприятие, несмотря на то, что оно проводится в России, является мероприятием FISU, поэтому здесь речь идет не только о бойкоте соревнования в России, а речь идет о бойкоте мероприятия FISU», — продолжил собеседник агентства.