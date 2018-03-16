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13:05 (мск), источник: Р-Спорт

Матыцин: Украина официально не отказывалась от участия в Универсиаде-2019

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Международная федерация университетского спорта (FISU) не получала официальных документов об отказе Украины от участия в зимней Универсиаде-2019 в Красноярске, при этом никакой положительной реакции на такие действия быть не может, заявил РИА Новости президент FISU Олег Матыцин.

В среду министр спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook разместил указ о запрете выступления украинским спортсменам в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ. В пятницу Жданов в интервью украинским СМИ заявил, что «на Универсиаду точно никто не поедет».

«Мы ничего официального не получали. Как только получим официальное заявление в адрес FISU, тогда каким-то образом будем реагировать. Нужно рассматривать причины, но, естественно, никакой позитивной реакции с нашей стороны ожидать сложно, — сказал Матыцин по телефону. — Повторюсь, нужно получить документы, выяснить причины. Украина является полноправным членом FISU. И тогда уже будем вырабатывать официальную позицию FISU».

«Это мероприятие, несмотря на то, что оно проводится в России, является мероприятием FISU, поэтому здесь речь идет не только о бойкоте соревнования в России, а речь идет о бойкоте мероприятия FISU», — продолжил собеседник агентства.

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