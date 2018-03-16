Матыцин: Украина официально не отказывалась от участия в Универсиаде-2019

В среду министр спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook разместил указ о запрете выступления украинским спортсменам в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ. В пятницу Жданов в интервью украинским СМИ заявил, что «на Универсиаду точно никто не поедет».

«Мы ничего официального не получали. Как только получим официальное заявление в адрес FISU, тогда каким-то образом будем реагировать. Нужно рассматривать причины, но, естественно, никакой позитивной реакции с нашей стороны ожидать сложно, — сказал Матыцин по телефону. — Повторюсь, нужно получить документы, выяснить причины. Украина является полноправным членом FISU. И тогда уже будем вырабатывать официальную позицию FISU».