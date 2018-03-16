Выступающим в России украинским атлетам откажут в финансировании

Источник: РИА "Новости"

«Мы не будем финансировать членов национальной сборной, которые хотят выступать в России. Я не буду подписывать приказы про их участие. Эти соревнования в РФ не будут включены в единый соревновательный план. Они не будут приносить звания и не будут официальными», — заявил Жданов.

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По словам министра, решение стало болезненным для некоторых спортсменов. «Они должны понимать ситуацию в стране. Но вот так вот мягко им рекомендовано. Но если они поедут, то будем разбираться. Но если они и поедут, то не за государственные средства. И это не будут члены национальной сборной», — отметил он.