Выступающим в России украинским атлетам откажут в финансировании

«Мы не будем финансировать членов национальной сборной, которые хотят выступать в России. Я не буду подписывать приказы про их участие. Эти соревнования в РФ не будут включены в единый соревновательный план. Они не будут приносить звания и не будут официальными», — заявил Жданов.
По словам министра, решение стало болезненным для некоторых спортсменов. «Они должны понимать ситуацию в стране. Но вот так вот мягко им рекомендовано. Но если они поедут, то будем разбираться. Но если они и поедут, то не за государственные средства. И это не будут члены национальной сборной», — отметил он.
13 марта Украина временно отказалась от участия в любых спортивных соревнованиях на территории России. Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Владимир Брынзак заявил, что для снятия бойкота необходимо, чтобы «общая политическая ситуация улучшилась», а «атмосфера перестала накаляться».