Россияне завоевали два золота и одно серебро в пятницу на Паралимпиаде

Источник: РИА "Новости"

Россиянка Анна Миленина завоевала золото в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спортсменок, став семикратной чемпионкой Паралимпийских игр. Обладательницей серебра стала россиянка Екатерина Румянцева. Наталья Братюк показала шестое время, Юлия Михеева — восьмое.

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Второе золото принесла биатлонистка Михалина Лысова, победившая в гонке на 12,5 километра среди спортсменок с нарушением зрения. Другая россиянка Екатерина Мошковская стала пятой.

В женской биатлонной гонке среди сидячих спортсменок на 12,5 км победила немка Андреа Эскау. Россиянка Наталья Кочерова стала четвертой, Ирина Гуляева — пятой, Марта Зайнуллина — шестой, Мария Иовлева — седьмой, Акжана Абдикаримова — десятой.

У мужчин в гонке на 15 км среди сидячих спортсменов золото завоевал немец Мартин Фляйг. Канадец Марк Арендс победил в биатлонной гонке на 15 км среди стоячих спортсменов. Украинский биатлонист Виталий Лукьяненко завоевал золото в гонке на 15 км среди спортсменов с нарушением зрения.

Российский сноубордист Михаил Слинкин занял десятое место в банкет слаломе среди спортсменов с поражением верхних конечностей. Первым стал американец Майк Майнор. В классе SB-LL2 российский сноубордист Владимир Игушкин занял 16-е место, Александр Цыганков— 19-е. Победу одержал японец Гуриму Нарита. В классе SB-LL1 обладателем золота стал американец Ноа Эллиотт. Екатерина Румянцева.

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У женщин в классе SB-LL1 золото в банкет слаломе завоевала американка Бренна Хакаби, в классе SB-LL2 победительницей стала голландка Бибиан Ментел-Спе.

Сборная России с 8 золотыми, 8 серебряными и 4 бронзовыми медалями занимает второе место в командном зачете. Лидируют американцы — 11 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых наград. Третьими идут немцы — 6 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые медали.