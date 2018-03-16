Петушков попросил россиянок завоевать побольше медалей Паралимпиады, чтобы хватило на всех

Источник: ТАСС

Российские лыжники и биатлонисты не получили ни одной лицензии для выступления на Паралимпиаде-2018 из-за лишения членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете. В женской части соревнований чемпионками Паралимпиады в Пхёнчхане в биатлоне стали Екатерина Румянцева (спринт и индивидуальная гонка в классе «стоя»), Михалина Лысова (класс слабовидящих) и Анна Миленина (гонка на 12,5 км в классе «стоя»), серебряные награды завоевали Миленина (спринт и индивидуальная гонка, класс «стоя»), Марта Зайнуллина (класс «сидя»), Лысова и Румянцева, бронза — у Ирины Гуляевой (класс «сидя»). В лыжных гонках золотые медали выиграли Румянцева и Миленина, на счету Милениной также серебряная медаль, Лысовой — серебряная и бронзовая, Зайнуллиной — бронзовая.

«Мы следим за тем, как выступают наши девочки — просыпаемся в четыре утра, смотрим, — рассказал Петушков. — Мы знали, что они никому не дадут шанса, они молодцы. Поздравляю их от всей души с очередными медалями. Мало, девочки, надо еще — сказали “а”, говорите “б”, собирайте полный комплект, чтобы медалей и пацанам из сборной хватило».

Первую гонку на Играх Румянцева выиграла с именем Рома, приклеенным на пластыре на внутренней поверхности очков. «Спасибо ей за мое имя на очках, мне приятно, что я ей хоть какую-то пользу принес, — рассказал Петушков. — Я знал, что из нее получится хороший спортсмен — пацанка, упертая, тренируется с мужчинами. И вместе с тем она очень добрый и благодарный человек, за что судьба ее справедливо вознаградила».

Российские участники Игр идут вторыми в общекомандном зачете. «А были бы мы там — всем было бы “до свидания” в первый же день. Все всё видят, всем всё понятно», — сказал паралимпийский чемпион.