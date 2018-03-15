МОК обсуждает решение Украины запретить своим спортсменам выступать в России

В среду министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ о запрете на участие в соревнованиях и тренировочных сборах на территории Российской Федерации спортсменов всех национальных команд Украины. При этом спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.

«Мы можем подтвердить, что МОК осведомлен [о ситуации] и поддерживает связь с обоими национальными олимпийскими комитетами по этому вопросу», — отмечается в сообщении.