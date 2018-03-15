USADA предлагает внести Мутко и Нагорных в список Магнитского

Источник: РИА "Новости"

По данным источника, в так называемый список Магнитского могут быть включены вице-премьер России Виталий Мутко, возглавлявший во время Игр-2014 министерство спорта РФ, бывший замминистра спорта Юрий Нагорных, а также экс-заместитель директора Центра спортивной подготовки Ирина Родионова.

Глава USADA Трэвис Тайгерт посетил семинар Хельсинкской комиссии США, где проконсультировался с экспертами по вопросу возможного применения акта Магнитского к российским спортивным чиновникам.