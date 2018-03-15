Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ сразу отреагировала на высылку своих дипломатов из Британии
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка
Лондон не ограничился высылкой дипломатов РФ: Лаврову отказали
Анфиса Чехова показала стройную фигуру в купальнике
Уволенный Тиллерсон выступил с антироссийской отповедью
Путин: США нагло обманули Россию в 2014
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Последний эстафетный шанс для России: стартует ЭКМ по биатлону
Определились все четвертьфиналисты Кубка Гагарина по хоккею
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Пропавшая дочь Маши Распутиной нашлась
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Взрыв небоскреба попал на видео
Фоторепортажи
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
00:30 (мск), источник: Чемпионат.com

USADA предлагает внести Мутко и Нагорных в список Магнитского

Американское антидопинговое агентство (USADA) призывает американские власти применить государственные санкции к российским чиновникам, которые, по мнению агентства, причастны к допинговому скандалу на Олимпиаде в Сочи, сообщает New York Times.

Источник: РИА "Новости"

По данным источника, в так называемый список Магнитского могут быть включены вице-премьер России Виталий Мутко, возглавлявший во время Игр-2014 министерство спорта РФ, бывший замминистра спорта Юрий Нагорных, а также экс-заместитель директора Центра спортивной подготовки Ирина Родионова.

Глава USADA Трэвис Тайгерт посетил семинар Хельсинкской комиссии США, где проконсультировался с экспертами по вопросу возможного применения акта Магнитского к российским спортивным чиновникам.

«На Олимпиаде в Сочи произошёл худший в истории спорта случай коррупции. Нам необходимо рассматривать любую возможность наказать виновных и защитить чистых спортсменов, особенно учитывая, что МОК этим не занимается», — приводит слова Тайгерта New York Times.

Зимние олимпийские игры-2018
Календарь / результатыСтатистика
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
"Впечатление, что он всегда пьян". Что в Голландии пишут про Слуцкого
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе?
«Барселона» разгромила «Челси» в матче плей-офф Лиги чемпионов
Последний эстафетный шанс для России: стартует ЭКМ по биатлону
Определились все четвертьфиналисты Кубка Гагарина по хоккею
Хайнкес возродил великую «Баварию». И вывел ее в четвертьфинал
СМИ: «Реал» готов потратить на Неймара 300 млн евро летом
Власти Греции назвали условия для возобновления чемпионата
Новости
Авто
Новую «Ниву» пообещали не делать похожей на «Дастер» АВТОВАЗ намерен сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Участников реновации предупредили о мошенниках
В Москве выставили на аукцион столетний доходный дом
Взрыв небоскреба попал на видео
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь