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22:22 (мск), источник: ТАСС

Медведев поздравил россиян Миленину, Лысову и Бугаева с медалями Паралимпиады

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил спортсменов из России с очередными медалями Паралимпиады-2018 в Пхёнчхане. Телеграммы размещены на сайте кабмина.

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду россиянка Анна Миленина выиграла лыжный спринт классическим стилем в категории «стоя». «Поклонники лыжного спринта верили в вашу победу, и вы не подвели. В финале соревнований преодолели дистанцию за считанные минуты, превзошли соперниц, показали прекрасный результат. Золотая медаль — достойная награда за ваш труд, упорство и силу духа», — подчеркнул Медведев.

Премьер-министр также поздравил Михалину Лысову, которая вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым завоевала серебро в лыжном спринте среди спортсменов с нарушением зрения. Как отметил Медведев, лыжница завоевала в Пхёнчхане полный комплект наград, украсив свою спортивную биографию уже вторым серебром. «Показать такой результат вы смогли благодаря упорным тренировкам, собранности, настоящему спортивному характеру и, конечно, отличной работе наставников», — говорится в поздравительной телеграмме.

«В соревнованиях по гигантскому слалому вы проявили высокое мастерство, мужество, упорство. И вновь стали призером XII Паралимпийских зимних игр. Серебряная медаль — заслуженная награда за ваш труд и огромную волю к победе», — поздравил Медведев горнолыжника Алексея Бугаева, который в среду стал серебряным призером в гигантском слаломе в классе «стоя». Глава кабмина выразил уверенность в том, что успех Бугаева станет примером для всех российских спортсменов.

На Паралимпийских играх выступают 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, помогающих атлетам с нарушением зрения. Из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета россияне выступают в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета. Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.

Зимние олимпийские игры-2018
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