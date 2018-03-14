Медведев поздравил россиян Миленину, Лысову и Бугаева с медалями Паралимпиады

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду россиянка Анна Миленина выиграла лыжный спринт классическим стилем в категории «стоя». «Поклонники лыжного спринта верили в вашу победу, и вы не подвели. В финале соревнований преодолели дистанцию за считанные минуты, превзошли соперниц, показали прекрасный результат. Золотая медаль — достойная награда за ваш труд, упорство и силу духа», — подчеркнул Медведев.

Премьер-министр также поздравил Михалину Лысову, которая вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым завоевала серебро в лыжном спринте среди спортсменов с нарушением зрения. Как отметил Медведев, лыжница завоевала в Пхёнчхане полный комплект наград, украсив свою спортивную биографию уже вторым серебром. «Показать такой результат вы смогли благодаря упорным тренировкам, собранности, настоящему спортивному характеру и, конечно, отличной работе наставников», — говорится в поздравительной телеграмме.

«В соревнованиях по гигантскому слалому вы проявили высокое мастерство, мужество, упорство. И вновь стали призером XII Паралимпийских зимних игр. Серебряная медаль — заслуженная награда за ваш труд и огромную волю к победе», — поздравил Медведев горнолыжника Алексея Бугаева, который в среду стал серебряным призером в гигантском слаломе в классе «стоя». Глава кабмина выразил уверенность в том, что успех Бугаева станет примером для всех российских спортсменов.