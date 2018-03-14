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16:28 (мск), источник: Sports.kz

Сколько денег получит обладатель исторического «золота» Казахстана на Паралимпиаде

Казахстан платит одни из самых высоких призовых за медали Паралимпиады.

Размеры денежных вознаграждений для отечественных медалистов определены и утверждены министерством культуры и спорта Казахстана.

Обладатель золота зимней Паралимпиады лыжник Александр Колядин в качестве призовых получит 250 тысяч долларов.

Атлеты, которые займут вторую строчку пьедестала, заберут 150 тысяч долларов. За бронзу Паралимпиады спортсменам гарантированы 75 тысяч долларов.

Четвертое, пятое и шестое места «равняются» 30 тысячам, 10 тысячам и 5 тысячам долларов.

Призовой фонд паралимпийцев приравняли к олимпийскому два года назад. В сентябре 2016 года, после того как на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро спортсменки Зульфия Габидуллина и Раушан Койшибаева завоевали золотую и серебряную медали, вопрос о равной оценке заслуг поднимала фракция партии «Ак жол». До принятия такого решения паралимпийцы получали 50 тысяч, 35 тысяч и 25 тысяч за первое, второе и третье места соответственно.

Для сравнения, в США за паралимпийскую золотую медаль в этом году положено 7,5 тысячи долларов, за олимпийскую — в пять раз больше. В Великобритании атлеты от государства поощрения не получают, но могут рассчитывать на призовые от национальных федераций и спонсоров.

Зимняя Паралимпиада стартовала в Пхенчхане стартовала 9 марта. Благодаря одной золотой медали в копилке Казахстан поднялся на 13-ое место в медальном зачете.

Зимние олимпийские игры-2018
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