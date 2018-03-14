Сколько денег получит обладатель исторического «золота» Казахстана на Паралимпиаде
Казахстан платит одни из самых высоких призовых за медали Паралимпиады.
Казахстан платит одни из самых высоких призовых за медали Паралимпиады.
Размеры денежных вознаграждений для отечественных медалистов определены и утверждены министерством культуры и спорта Казахстана.
Обладатель золота зимней Паралимпиады лыжник Александр Колядин в качестве призовых получит 250 тысяч долларов.
Атлеты, которые займут вторую строчку пьедестала, заберут 150 тысяч долларов. За бронзу Паралимпиады спортсменам гарантированы 75 тысяч долларов.
Четвертое, пятое и шестое места «равняются» 30 тысячам, 10 тысячам и 5 тысячам долларов.
Призовой фонд паралимпийцев приравняли к олимпийскому два года назад. В сентябре 2016 года, после того как на Паралимпиаде в
Для сравнения, в США за паралимпийскую золотую медаль в этом году положено 7,5 тысячи долларов, за олимпийскую — в пять раз больше. В Великобритании атлеты от государства поощрения не получают, но могут рассчитывать на призовые от национальных федераций и спонсоров.
Зимняя Паралимпиада стартовала в Пхенчхане стартовала 9 марта. Благодаря одной золотой медали в копилке Казахстан поднялся на 13-ое место в медальном зачете.