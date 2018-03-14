Допинг-война: пейзаж после Пхенчхана
«Советский спорт» исследует текущую ситуацию в затяжном конфликте вокруг российского допинга.
«Советский спорт» исследует текущую ситуацию в затяжном конфликте вокруг российского допинга.
Напомним,
В первые мартовские дни напряжение на допинговых фронтах заметно спало. Неужели весна?
Несмотря на две «поимки» в Пхенчхане, и ряд мелких дисциплинарных проступков (от резких высказываний нашего первого призера Олимпиады Семена Елистратова и до хорового исполнения гимна на пьедестале в последний день чемпионами-хоккеистами), МОК отнесся к России вполне благосклонно. В отчете комиссии, отслеживавшей по ходу Игр соответствие наших «нейтралов» установленным правилам, поведение спортсменов и болельщиков из России характеризуется, как «корректное» или даже «образцовое». А
МОК РЕШИЛ, ЧТО С РОССИИ ПОКА ХВАТИТ
Да, флаг на церемонии закрытия Игр нам не вернули. Но еще до конца зимы дисквалификация, наложенная на ОКР в декабре, была снята. Причем президент МОК Томас Бах заявил: случай с подобным наказанием «уникален и не является примером для использования в будущем». Мол, Россия получила жесткий урок, и с нее достаточно. С первых чисел марта все наши спортсмены — как допущенные в Пхенчхан, так и недопущенные, — выступают в зимних Кубках и чемпионатах мира без ограничений.
Это что же, у нас опять все хорошо?
Не будем спешить с выводами. Цель этого материала как раз в том, чтобы перечислить все оставшиеся «горячие точки» и оценить ситуацию — как в каждой из них по отдельности, так и на «театре военных действий» в целом. Без истерических воплей в ту («Россию гнобят ни за что!») или иную («Россию надо немедленно отовсюду выгнать!») сторону, чисто
А ЕСЛИ ЗАВТРА — НОВАЯ ОЛИМПИАДА?
Согласитесь, именно этот вопрос отлично подходит на роль «термометра». Напомню, что следующие зимние Игры пройдут в 2022 году в Пекине, а ближайшие летние — в 2020-м в Токио. И если бы их неким
Прежде всего, речь о легкой атлетике, где наша федерация дисквалифицирована аж с 2016 года, а на международные соревнования пускают мало кого, в индивидуальном порядке и только в нейтральном статусе. Скажем, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро-2016 Россию представляла одинокая прыгунья в длину Дарья Клишина. А на зимнем ЧМ-2018 в Бирмингеме, завершившемся 4 марта, наших было семеро. Они добыли три медали, включая два золота (оба в прыжках в высоту — от Марии Ласицкене и Данила Лысенко), но уже 6 марта ИААФ, увы, продлила дисквалификацию ВФЛА. И еще пригрозила, что с июля этого года вариант с нейтральными приглашениями тоже может быть запрещен. Тогда наших легкоатлетов на мировой арене не станет вовсе и Королеву спорта в России, увы, придется хоронить.
ИААФ И ВАДА ГОТОВЫ ВОЕВАТЬ С НАМИ ДО КОНЦА
Чего от нас хочет ИААФ? Первое: признать выводы комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о существовании в России государственной системы поддержки допинга. Не сейчас, а раньше, по Сочи-2014 включительно. Второе: добиться возвращения отобранной в 2015 году лицензии нашему
Кстати, противоборствующие стороны даже не
А что же наши? Российские спортивные чиновники (старые или новые — неважно), сидящие на госденьгах, не могут публично признавать госвину без госотмашки, которой, как вы понимаете, они не получат никогда. Такое у нас не
Вот почему президент ОКР Александр Жуков раз за разом, как пономарь, ссылается на доклад другой комиссии под руководством Самуэля Шмида, где госучастие в массовой подмене сочинских
ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ С ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКОЙ
Если в легкой атлетике международная федерация ведет атаку конкретно на Россию, то в атлетике тяжелой, с ее повальными
В результате на декабрьском ЧМ-2017 в США первое место по медалям поделили Иран с… Колумбией. И поток тяжелоатлетических
В БИАТЛОНЕ НАС ТОЖЕ «ПОДВЕСИЛИ НА КРЮЧОК»
Еще надо обязательно напомнить про напрасно подзабывшуюся историю с биатлоном. Там Россию с декабря перевели в статус «временного члена» международной федерации. Непосредственно к соревнованиям это отношения вроде как не имеет, просто наш СБР теперь не может участвовать в конгрессах IBU, голосовать и выдвигать кандидатов на руководящие посты. И финальный, тюменский этап Кубка мира-2017/18 нам оставили. Причем в ответ на заявления о его бойкоте от сборных Чехии, Канады и США в IBU только пожали плечами.
Но обольщаться ни в коем случае не стоит. История с Тюменью заметно накалила обстановку вокруг российского биатлона, и кто знает, во что это выльется по окончании сезона, когда вопрос о статусе СБР снова встанет на повестке дня IBU. Могут восстановить, а могут сделать даже хуже, чем сейчас: напомню, что еще в декабре многие в исполкоме стояли за полную дисквалификацию России. И вариант с более мягкими санкциями при голосовании победил
Так что в биатлоне нас тоже основательно «подвесили на крючок». Вдобавок после провала в Пхенчхане грядут перемены в руководстве национальных сборной и федерации.
ЧТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ ДО ТОКИО-2020?
Еще более важный — и, пожалуй, вообще главный вопрос. Мы ведь уже научены горьким опытом: противник старается приберегать козыри на последний момент. Чтобы удар был побольнее, а возможностей для ответа — наоборот, поменьше. Так что же у них еще есть «про запас»?
К нашим спортсменам применяются особые критерии. Что это, если не дискриминация?
Футбольному чемпионату мира, который Россия должна принимать этим летом, вряд ли грозит
В докладе Макларена упоминались старые пробы 34 российских игроков, которые «потенциально могли быть вскрыты», и там есть имена нескольких человек из сборной — Акинфеева, Игнашевича, Дзагоева, Кокорина, Жиркова… В сентябре 2016 года ФИФА запросила у РФС информацию по 11 футболистам из этого списка, а по двоим даже открыла официальное расследование. Правда, их имена вам мало что скажут: полузащитник Руслан Камболов провел за национальную команду два матча (оба товарищеские), защитник Иван Князев — ни одного.
Кроме того, РФС объявил о начале отдельного разбирательства по
НОВАЯ БОМБА УЖЕ ТИКАЕТ
Именно эта база, где фигурируют сотни российских спортсменов, активно использовалась при
Вот она, настоящая «засада»! Новая «бомба замедленного действия». Так что не удивляйтесь, если
Плюс не забывайте: за предстоящие полтора года наши «физкультурники» еще не раз могут порадовать «ястребов» из ВАДА новыми фармацевтическими «подвигами». Да и от появления свежих «услужливых информаторов» зарекаться не стоит. Боюсь, нынешнее затишье — это далеко не окончательный мир. Скорее, просто пауза. Противник копит силы для очередного удара.
Готовятся ли параллельно к «обороне» наши? Ой, как бы это помягче сказать… Надеюсь, что
ЛИШАТ ЛИ РОССИЮ ДОМАШНИХ СОРЕВНОВАНИЙ С 1 АПРЕЛЯ?
В конце прошлого года ВАДА внесло ряд изменений в антидопинговый кодекс. В частности, в статье 20.3.11, раньше говорилось, что международные федерации по видам спорта должны «делать все возможное», чтобы не отдавать чемпионаты мира странам, находящимися под
Это вступает в силу совсем скоро, с 1 апреля. Некоторые российские СМИ, правда, успели ляпнуть (иногда с чужих слов), что новшества не могут быть утверждены до 2021 года, но попали пальцем в небо. Право совета учредителей ВАДА менять кодекс в самом же кодексе и закреплено. Статья 23.7.3: две трети голосов «за» — и через три месяца все уже действует.
Про РУСАДА уже сказано выше: никто, кроме ВАДА, наше агентство «воскресить» не может, а ВАДА этого делать не намерено. Оно требует признать «госсистему от Макларена», а также допуска к московскому хранилищу
«ФОРМУЛУ-1» И «ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ» НАМ ДОЛЖНЫ ОСТАВИТЬ
В конце марта ВАДА в очередной раз будет рассматривать вопрос о статусе РУСАДА, но я сильно удивлюсь, если там будут
Кроме того, не все спортивные федерации и лиги подчиняются кодексу ВАДА. Подавляющее большинство — да, но исключения есть. Например, УЕФА (а вместе с ней — финальные матчи футбольных еврокубков) и баскетбольная Евролига, прошлым летом отдавшая «Финал четырех"-2019 Москве. Где он, собственно, и пройдет, нравится это западным «охотникам за допингом» или не нравится.
Также новшества в кодексе не должны касаться соревнований в России, контракты на которые уже подписаны. Включая, допустим, этап «Формулы-1», забронированный за Сочи аж до 2025 года. Но подобных исключений
Кстати, в этой связи весьма любопытна история с ЧМ-2021, который той же Тюмени отдали осенью 2016 года, а потом забрали весной 2017-го. При том, что кодекс ВАДА, (еще не запрещающий, а только рекомендующий «делать все возможное»), действовал с 1 января 2015-го. То есть, IBU сначала то ли не парился по поводу новых правил, то ли их прозевал, а потом вдруг резко ими озаботился. И даже бодро отрапортовал о принятом решении «в соответствии со статьей такой-то». Письмо годичной давности от генерального секретаря IBU Николь Реш можно обнаружить на официальном сайте ВАДА.
Это я к тому, что в каждой конкретной международной федерации все будет зависеть не только от «буквы закона», но и от отношения к России. От ее «политического веса», количества своих людей в
На прошлой неделе «Советский спорт» направил в ВАДА официальный запрос — чтобы прояснить новую формулировку из кодекса про «другие международные соревнования», в принципе, допускающую возможность разных толкований. Например, подпадают ли под этот пункт коммерческие (но при этом вполне официальные, под эгидой международных федераций) турниры вроде волейбольной Мировой лиги или «Гран-при» в фигурном катании?
Ответа пока не поступало. И, если честно, ничего хорошего я от него не жду.
ЧТО С КРУШЕЛЬНИЦКИМ И СЕРГЕЕВОЙ?
Они ждут вердикта по своим дисквалификациям от международных федераций керлинга и бобслея соответственно. Максимальный срок — четыре года. Александр Крушельницкий, в
Мы попытались выяснить в международной федерации керлинга: когда можно ожидать вердикта по Крушельницкому? В полученном ответе говорится: «Расследование продолжается, и WCF не будет комментировать это дело до тех пор, пока решение не будет принято».
Брызгалова после недолгих раздумий отказалась от идеи поиграть с другим партнером. На чемпионате мира, который пройдет
Пилот
КАКИЕ ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ СУДЫ?
Их немного. CAS предстоит рассмотреть апелляции биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, лишенных медалей Игр в Сочи-2014 (серебро в эстафете и еще одно серебро Вилухиной в спринте) и пожизненно отстраненных от Олимпиад комиссией МОК под руководством Дениса Освальда. Напомню, что из 39 дисквалифицированных российских спортсменов, чьи дела прошли через CAS в экстренном порядке еще до Пхенчхана, 28 были полностью оправданы, а с 11 сняли пожизненное наказание, но не вернули сочинские медали. А историю с биатлонистками отложили на потом, поскольку все трое уже завершили спортивные карьеры, на участие в Играх-2018 не претендовали и никакой потребности в спешке не было.
Если суд в Лозанне оправдает и
Помимо CAS Зайцева, Романова и Вилухина ждут слушаний в суде
Однако вернемся к CAS, у которого кроме биатлонисток остается незакрытое дело по еще одной российской апелляции. Не помните какое?..
Честно говоря, в
ПАРАЛИМПИЙЦАМ ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ, НО ОНИ ПОБЕЖДАЮТ
На фоне «обычных» спортсменов злоключения наших паралимпийцев выглядят ужасающе. В Рио-2016 их не пустили вообще. В Пхенчхан — сильно усеченным составом (30 человек), в нейтральном статусе и с куда более жесткими ограничениями. Вместо «Олимпийских атлетов из России» здесь применяется формулировка «Нейтральные паралимпийские атлеты», и ни о каких
Где тонко, там и допинг: почему спортсмены из скандальных федераций попадаются?
И что?
А то, что вчера россияне взяли в Пхенчхане семь наград, включая два золота, и поднялись в медальном зачете с четвертого места на второе! «5+5+3» (напомню, что на «основных» Играх у России было всего две победы) против «6+6+5» у лидеров из США. При том, что 39 титулов из 80 еще не разыграны.
Паралимпиада закрывается в воскресенье, 18 марта. И вне зависимости от результатов последних дней, наших уже сейчас можно смело называть ее героями. А если еще и американцев обойдем, тогда вообще…
Впрочем, это эмоции, которых мы с самого начала договорились избегать. Я обещал общую картину во всех подробностях, и думаю, что вы ее получили. Дальше, как говорится, «будем наблюдать».