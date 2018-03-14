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00:42 (мск), источник: ТАСС

Медали в горных лыжах и лыжных гонках будут разыграны в среду на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 марта. /ТАСС/. Двенадцать комплектов медалей будут разыграны в среду в пятый соревновательный день проходящих в южнокорейском Пхёнчхане зимних Паралимпийских игр. Определятся чемпионы в горнолыжном спорте и лыжных гонках, состоятся очередные матчи в следж-хоккее и керлинге на колясках.

Источник: ИТАР-ТАСС

В лыжных гонках пройдут соревнования в спринте классическим стилем — на 1,5 км у мужчин и 1,1 км у женщин. Предварительные соревнования стартуют в 04:00 мск, финалы запланированы с 07:06 мск. У женщин в классе слабовидящих спортсменов в квалификации стартуют чемпионка Игр 2014 года в спринте Михалина Лысова (ведущий — Алексей Иванов), которая в Пхёнчхане стала третьей на дистанции 15 км. Выступят в этом виде также Мария Галицына (ведущий — Максим Пирогов) и Екатерина Мошковская (гид — Артем Норин).

В классе «стоя» заявлены трехкратная чемпионка Игр в Пхёнчхане в биатлоне и лыжных гонках Екатерина Румянцева, завоевавшая здесь уже три серебра Анна Миленина, Наталья Братюк и Юлия Михеева. Хотя на нынешних Играх Анна Миленина пока уступает Румянцевой, в Сочи именно она стала победителем в спринте.

Наконец, в категории «сидя» на старт квалификации выйдут Марта Зайнуллина, Надежда Федорова, Мария Иовлева, Наталья Кочерова и Акжана Абдикаримова. Накануне Зайнуллина стала второй в биатлонной гонке на 10 км, при этом спортсменка выиграла бронзу в спринте на Паралимпиаде в Сочи. Тогда как Мария Иовлева в спринте становилась чемпионкой мира в 2013 году.

В мужских лыжных гонках российские спортсмены приглашения в Пхёнчхан от Международного паралимпийского комитета не получили.

Еще одна попытка Бугаева

В горнолыжном спорте пройдут соревнования в гигантском слаломе в трех классах. Первые попытки спортсменам предстоят в 03:30 мск, вторые — начиная с 08:00. Накануне в комбинации золотые медали выиграл 20-летний российский паралимпиец Алексей Бугаев, который был вторым в гигантском слаломе на Играх в Сочи. На старт также выйдут Александр Алябьев, Сергей Александров и Алексей Микушин. 36-летний Александров дебютирует на Паралимпийских играх — в предыдущих стартах в Пхёнчхане он участия не принимал.

В классе для слабовидящих спортсменов выступят Иван Францев (гид — Герман Аграновский) и Валерий Редкозубов (ведущий — Евгений Героев). 45-летний Редкозубов накануне завоевал бронзовую медаль в комбинации, при этом в Сочи в гигантском слаломе он также был третьим, уступив фаворитам и предстоящего старта — канадцу Маку Марку и Якубу Крако из Словакии.

У женщин в классе слабовидящих выступит Александра Францева (гид — Семен Пляскин), которая в предыдущих дисциплинах в Пхёнчхане не стартовала. Францева — двукратная паралимпийская чемпионка Сочи, однако в супергиганте она четыре года назад осталась второй, уступив британки Келли Галлагер. Дважды в супергиганте Францева побеждала на чемпионатах мира.

В классе «стоя» выступит Анастасия Хорошева, которая также в Пхёнчхане еще не стартовала.

Керлингисты проведут очередные встречи

Два ключевых матча проведут в среду российские керлингисты на колясках — им предстоят встречи с конкурентами в борьбе за место в полуфинале. В 03:35 команда скипа Константина Курохтина встретится с командой Канады, в 13:35 — Китая.

После семи туров из 11 команда нейтральных паралимпийцев с четырьмя победами делит четвертое место со сборными Великобритании и Германии. Лидируют китайцы и хозяева из Южной Кореи, одержав шесть побед, пять побед у сборной Канады. В полуфинал выходят четыре лучшие команды по итогам однокругового предварительного турнира.

В следж-хоккее состоятся матчи за 5−8-е места. В 10:00 мск сыграют команды Чехии и Швеции, в 14:00 — Норвегии и Японии.

После четырех дней соревнований в Пхёнчхане на счету российских паралимпийцев 13 медалей — пять золотых, пять серебряных и три бронзовых. Чемпионками в биатлоне стали Екатерина Румянцева (спринт и индивидуальная гонка в классе «стоя») и Михалина Лысова (класс слабовидящих), серебряные награды завоевали Анна Миленина (спринт и индивидуальная гонка, класс «стоя»), Марта Зайнуллина (класс «сидя») и Михалина Лысова, бронза — у Ирины Гуляевой (класс «сидя»). В лыжных гонках Румянцева также выиграла золото, на счету Милениной — серебряная медаль, Лысовой — бронзовая. В горнолыжном спорте золото у Алексея Бугаева (класс «стоя»), бронза — Валерия Редкозубова (класс слабовидящих).

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