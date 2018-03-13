Павел Рожков: Все наши паралимпийцы проголосуют на выборах президента РФ

Источник: ИТАР-ТАСС

После четырех соревновательных дней Паралимпиады в Пхёнчхане на счету российских спортсменов уже пять золотых, пять серебряных и три бронзовые медали. В таблице общего зачета на официальном сайте Игр они представлены как «нейтральные паралимпийские атлеты» и занимают второе место за сборной США, на третьем — команда Украины. Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков подвел промежуточные итоги выступления российских паралимпийцев, рассказал о надеждах на предстоящие старты, а также об участии всех представителей делегации из России в выборах президента страны.

— Павел Алексеевич, уже совсем скоро всей стране предстоят выборы президента РФ. Готовы ли к этому событию наши спортсмены и представители делегации России на Играх в Пхёнчхане?

— Спортсмены и тренеры обратились с просьбой участия в выборах президента нашей страны. Мы договорились с посольством России в Южной Корее, уже подготовлен зал, все согласовано с нашими тренерами, спортсменами, определено удобное для каждого время.

— Как много спортсменов готовы проголосовать? Ведь не самое удобное время — практически все жестко задействованы в соревновательном графике.

— Голосовать намерены все, даже керлингисты, которые 15 марта проведут две встречи в Канныне, откуда ехать достаточно долго. Но каждый из них во что бы то ни стало хочет, пусть поздно, но приехать и проголосовать. В этот же день, 15 марта, пройдет поздравление чемпионов и призеров Игр. Для всех наших ребят крайне важны не только медальные церемонии, но и поздравления с участием всех членов паралимпийской команды. Такое мероприятие проходит на каждых Играх, так будет и сейчас.

— К середине Паралимпиады у наших спортсменов уже пять золотых наград.

— И еще пять серебряных и три бронзовые медали, то есть 13 в общей сложности. При нынешнем составе это очень хороший результат. К сожалению, здесь нет наших лыжников и биатлонистов, которые на сегодня являются лучшими в мире. Говорить это дают право результаты квалификационных соревнований.

— Также можно констатировать и появление в российском паралимпийском спорте новой звезды — я говорю о Екатерине Румянцевой, завоевавшей уже три золотые награды Игр. Спортсменка не отдает ни «своих» дистанций, ни тех, в которых обычно выигрывали другие.

— Да, и она у нас такая не одна, у нас еще есть, например, 22-летний колясочник Ваня Голубков — безоговорочный лидер мирового рейтинга, он шесть золотых медалей взял только на последних этапах Кубка мира. Но его не допустили до Игр. С таким тренерским составом, как у нас, на каждой Паралимпиаде у нас будут появляться Румянцевы, Петушковы, Зариповы и не только. Просто это — настоящие профессионалы.

— Что скажете о Михалине Лысовой, которая в настоящий момент собрала весь комплект наград: золото, серебро и бронзу Игр? Кстати, второму и третьему местам она не совсем рада, как показалось.

— Просто Михалина — настоящая спортсменка, знающая свой уровень и свои возможности. Она показывала стабильно высокие результаты на квалификационных соревнованиях. И конечно, ей хотелось бы показывать такие и здесь. Но спортсменку допустили на Игры в самый последний момент, такие вещи не могут не сказываться. Но соревнования еще не закончены. Надеемся, что она еще сможет себя здесь реализовать, и не раз.

— Как оцените промежуточный итог выступления наших керлингистов?

— Перед стартом в Пхёнчхане мы обсуждали планы с тренером керлингистов Антоном Батугиным. Он сообщил, что сейчас главная задача — «обкатать» новых игроков. Но это очень интересная команда, замечательные ребята, показывающие интересную игру.

— Наконец порадовали медалями наши горнолыжники в суперкомбинации. Алексей Бугаев — золотом, Валерий Редкозубов — бронзой. Как считаете, были ли шансы в скоростном спуске и супергиганте?

— Это были не совсем их дисциплины, нельзя быть профессионалами, являясь специалистами во всех дисциплинах. Мы на эту тему иногда спорим с Ириной Александровной Громовой. Мое мнение — спортсменам все-таки тяжело восстанавливаться между стартами. И лыжники, и горнолыжники здесь выступают во всех дисциплинах. Но и Бугаев, и Редкозубов смогли показать результат именно в «своей» дисциплине.

— Можно ли еще ждать от них медалей?

— И можно, и нужно, но давайте все-таки дождемся их следующих выступлений.

— Что скажете о наших результатах в сноуборде, который в Пхёнчхане дебютировал как отдельная дисциплина?

— Впервые сноуборд появился как одна из дисциплин горных лыж четыре года назад на Паралимпиаде в Сочи. Тогда в этом спорте было всего два вида, сейчас их больше. Для нас это совершенно новый вид спорта. И то, что наш спортсмен Михаил Слинкин в соревнованиях спортсменов с поражением верхних конечностей вошел в восьмерку сильнейших, — серьезный результат. Надеюсь, что на следующих Играх и наша команда будет больше, и результат выше.

— В целом как впечатления от пребывания здесь на данный момент?

— Все нормально, все хорошо размещены, всем необходимым обеспечены. Все готовы помочь, персонал квалифицированный и доброжелательный. Все в порядке.