Чемпион Паралимпиады-2012 Тарасов поддержал российских участников Игр-2018 в Пхёнчхане

«Текущую Паралимпиаду смотреть не удается из-за разницы во времени, но мы все равно переживаем, болеем за ребят, мы в курсе всех событий, — сказал Тарасов. — Если бы мне предложили в 2016 году ехать под нейтральным флагом (МПК не допустил россиян на Игры-2016 — прим. ТАСС), то согласился бы на это. Я полностью поддерживаю наших ребят, которые выступают, всех тренеров и весь персонал. Для кого-то нейтральный флаг — это давление, для кого-то — дополнительная мотивация, раздражающий фактор, все же спортсмены разные».