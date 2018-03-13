Российские паралимпийцы во вторник завоевали семь медалей на Играх в Пхёнчхане

Источник: РИА "Новости"

В биатлоне во вторник были разыграны медали в индивидуальных гонках на 12,5 км у мужчин и 10 км — у женщин в трех классах. Выступающая в классе «стоя» Румянцева победила и на второй биатлонной дистанции — ранее она стала первой в спринте. Серебряную медаль вновь завоевала Миленина, которая в третий раз на нынешней Паралимпиаде уступила Румянцевой.

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27-летняя Румянцева триумфально выступает на дебютной Паралимпиаде, тогда как для 31-летней Милениной нынешние Игры уже четвертые по счету. На ее счету уже 15 паралимпийских медалей в лыжных гонках и биатлоне, из них пять — золотых. «У Кати уже третье золото, она действительно молодец, а мне есть к чему стремиться. Мне без разницы — своя соперница, не своя, мы в жизни все друзья, и с зарубежными спортсменками тоже», — рассказала Миленина.

Третье место в этом виде заняла украинка Людмила Ляшенко, которая выиграла бронзу и в спринте.

Выиграли медали и российские биатлонистки в классе «сидя», где второе место заняла Марта Зайнуллина, а третье — Ирина Гуляева, которые уступили лишь немке Андреа Эскау. По словам Зайнуллиной, ее соседка по комнате Миленина даже в шутку пригрозила, что не пустит ее в номер, если она не выиграет медаль. «Как-то неохота было ночевать в коридоре», — радовалась медали Зайнуллина.

Шестой результат показала Наталья Кочерова, седьмой — Надежда Федорова, 10-й — Акжана Абдикаримова.

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Очередная медаль Лысовой

В классе для слабовидящих спортсменов серебряную медаль выиграла Михалина Лысова (ведущий — Алексей Иванов), которая уступила лишь украинке Оксане Шишковой. В спринте Лысова Шишкову опередила, завоевав свою первую золотую медаль Паралимпиады в Пхёнчхане. На Паралимпийских играх 2010 и 2014 гг. Лысова завоевала 11 медалей (из них четыре золотые) в лыжных гонках и биатлоне. На нынешних Играх Лысова также завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км.

«Тяжело здесь выступается. Когда мы еще готовились к Играм, рассчитывали на большее, знали, на что идем, ведь были замечательные результаты на этапах Кубка мира. Все-таки нервы дали о себе знать», — отметила Лысова, которая лишь за несколько дней до старта Паралимпиады получила допуск на Игры.

Третье место в классе спортсменов с нарушениями зрения в биатлонной гонке на 10 км заняла немка Клара Клюг. Пятый результат показала Марина Галицына (ведущий — Максим Пирогов), тогда как Екатерина Мошковская (гид — Артем Норин) допустила девять промахов и не сумела завершить дистанцию.

В мужском биатлоне российские паралимпийцы в Пхёнчхане не представлены. В классе «сидя» победил украинец Тарас Рад, опередив американцев Дэниэла Кноссена и Эндрю Суле. В классе «сидя» первым стал победивший и в спринте француз Бенжамен Давье, серебро и бронза — у украинца Игоря Рептюха и канадца Марка Арендза соответственно. В классе для слабовидящих белорус Юрий Голуб выиграл золото в борьбе с украинскими спортсменами Александром Казиком и Юрием Уткиным.

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Бугаев выиграл первое горнолыжное золото

Первые медали Игр в Пхёнчхане завоевали российские паралимпийцы в горнолыжном спорте, где прошли соревнования в комбинации — супергигант плюс слалом. 20-летний Алексей Бугаев, оставшись в категории «стоя» без наград в скоростном спуске и супергиганте, сумел всех опередить по сумме двух видов комбинации. Четыре года назад в Сочи в возрасте 16 лет Бугаев выиграл пять медалей, из них золото в слаломе и комбинации.

Серебряные медали в Пхёнчхане в комбинации в классе «стоя» завоевал француз Артюр Боше, третье место занял новозеландец Адам Холл. Алексей Микушин показал 13-й результат, Александр Алябьев не сумел завершить первую попытку.

В классе слабовидящих спортсменов бронзовую медаль выиграл 45-летний Валерий Редкозубов (ведущий — Евгений Героев), который уступил словаку Мирославу Гараусу и испанцу Йону Сантакане. Иван Францев с гидом Германом Аграновским финишировать не сумел.

В классе «сидя» паралимпийским чемпионом стал Йерун Капмсхрёр из Нидерландов, вторым стали француз Фредерик Франсуа, третьим — Йеспер Педерсен из Норвегии.

Редкозубов — двукратный паралимпийский чемпион Сочи (в комбинации и слаломе), на домашних Играх завоевал также бронзу в гигантском слаломе.

После четырех дней соревнований в Пхёнчхане на счету российских паралимпийцев 13 медалей — пять золотых, пять серебряных и три бронзовые. Чемпионками в биатлоне стали Румянцева (спринт и индивидуальная гонка в классе «стоя») и Лысова (класс слабовидящих), серебряные награды завоевали Миленина (спринт и индивидуальная гонка, класс «стоя»), Зайнуллина (класс «сидя») и Лысова, бронза — у Гуляевой (класс «сидя»). В лыжных гонках Румянцева также выиграла золото, на счету Милениной — серебряная медаль, Лысовой — бронзовая. В горнолыжном спорте золото у Алексея Бугаева (класс «стоя»), бронза — у Валерия Редкозубова (класс слабовидящих)..

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Третье золото Фаркашовой

В соревнованиях женщин трехкратной чемпионкой Игр в Пхёнчхане в классе слабовидящих стала Генриета Фаркашова из Словакии, которая опередила британку Менну Фитцпатрик и Мелиссу Перрин из Австралии. В классе «стоя» победившая в скоростном спуске и супергиганте француженка Мари Боше не сумела финишировать, а золотые медали выиграла канадка Молли Джепсен. Второе место — у немки Андреа Ротфусс, которая завоевала уже третью серебряную медаль на нынешних Играх, бронза — у канадки Аланы Рэмзи.

Четвертое место в классе «стоя» заняла россиянка Мария Папулова.

В классе «сидя» лишь серебряную медаль выиграла немка Анна Шаффельхубер, которая победила во всех пяти стартах Паралимпиады в Сочи и выиграла скоростной спуск и супергигант в Пхёнчхане. Опередить Шаффельхубер удалось ее соотечественнице Анне-Лене Форстер, тогда как третье место заняла Момока Мураока из Японии.

Две победы в керлинге

В соревнованиях по керлингу на колясках команда скипа Константина Курохтина заметно улучшила свои шансы на выход в полуфинал, одержав две победы. В утренней программе российские керлингисты со счетом 7:5 обыграли соперников из Словакии, а затем разгромили конкурентов в борьбе за путевку в полуфинал из Великобритании (8:2).

После семи туров из 11 команда нейтральных паралимпийцев с четырьмя победами делит четвертое место со сборными Великобритании и Германии.

Лидируют китайцы и южнокорейцы, одержав шесть побед, пять побед у сборной Канады.

Тремя матчами завершился групповой турнир в следж- хоккее. В группе А сборная Норвегии победила шведов — 3:1, в группе А команда США разгромила соперников из Южной Кореи (8:0), тогда как чешские хоккеисты обыграли японцев (3:0). В группе А девять очков набрала сборная Канады, пять очков у итальянцев, четыре — у норвежцев, шведы остались без очков. В группе В все три матча выиграла сборная США, пять очков у сборной Южной Кореи, четыре — Чехии, у сборной Японии очков нет.

В четверг в полуфиналах сыграют сборные Канады и Южной Кореи, а также США и Италии, остальные команды выступят в турнире за 5−8-е места.