Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басурин сказал, кем казался взятый в плен «российский ополченец»
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Школьники зарабатывают с помощью «домашки» по математике
Выступление российской фигуристки Трусовой потрясло весь мир
В шляпках и одинаковых туфлях: новый выход Миддлтон и Маркл
Если они так воюют в Сирии, как они будут защищать РФ? - сириец
Путин: США нагло обманули Россию
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству
МИД уполномочен заявить. Об атаке на ЧМ-2018
Бриджит Макрон в Индии надела короткое контрастное платье
В шляпках и одинаковых туфлях: новый выход Миддлтон и Маркл
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
00:44 (мск), источник: ТАСС

Медали в горных лыжах и биатлоне будут разыграны во вторник на Паралимпийских играх

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 марта. /ТАСС/. Двенадцать комплектов медалей будут разыграны во вторник в четвертый соревновательный день зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Определятся чемпионы в горнолыжном спорте и биатлоне, состоятся очередные матчи в следж-хоккее и керлинге на колясках.

Соревнования по биатлону на Паралимпиаде возвращаются спустя два дня, за которые многие спортсмены стартовали в лыжных гонках. Практически все участники Паралимпиады совмещают два вида спорта. Во вторник в биатлоне запланированы индивидуальные гонки на 12,5 км у мужчин и 10 км — у женщин в трех категориях.

Читайте также
Медведев поздравил спортсменок Румянцеву, Лысову и Миленину с новыми медалями Паралимпиады

В 04:00 мск стартуют женщины в категории «сидя», где выступают Акжана Абдикаримова, Наталья Кочерова, Надежда Федорова, Марта Зайнуллина и Ирина Гуляева. В этой категории россиянки в Пхёнчхане медалей пока не выигрывали, а в первой биатлонной гонке Игр — спринте — в субботу победила американка Кендалл Гретч, которая также завоевала золото в лыжной гонке на 12 км. Основными конкурентками Гретч здесь являются немка Андреа Эскау и Оксана Мастерс из США.

В женской категории «стоя» в 06:30 мск стартуют Юлия Михеева, Наталья Братюк, Анна Миленина и Екатерина Румянцева. Румянцева в Пхёнчхане уже победила в биатлонном спринте и лыжной гонке на 15 км, тогда как Миленина дважды оставалась второй.

В категории для спортсменов с нарушением зрения (08:20 мск) выступят Екатерина Мошковская (ведущий — Артем Норин), Мария Галицына (ведущий — Максим Пирогов) и Михалина Лысова (ведущий — Алексей Иванов).

Субботний спринт в этой категории выиграла пятикратная паралимпийская чемпионка Лысова, тогда как в лыжной гонке на 15 км она накануне уступила Светлане Саханенко из Белоруссии, которая в биатлоне была заявлена лишь на спринт, где заняла третье место.

В мужском биатлоне российские паралимпийцы в Пхёнчхане не выступают.

Читайте также
Россияне остались без наград во 2-й медальный день Паралимпиады-2018

В горных лыжах день комбинации

В горнолыжном спорте будут разыграны шесть комплектов наград в комбинации — в трех категориях у мужчин и женщин. Старт супергиганта будет дан в 03:30 мск, слалома — в 09:00. В классе «сидя» выступит Мария Папулова, которая дважды занимала пятое место в предыдущих стартах Паралимпиады — в скоростном спуске и супергиганте. В этом виде главным фаворитом является француженка Мари Боше, которая уже победила в Пхёнчхане в скоростном спуске и супергиганте, тогда как немка Андреа Ротфусс выиграла два серебра.

В классе слабовидящих главным фаворитом является Генриета Фаркашова из Словакии, в классе «сидя» — немка Анна Шаффельхубер, обе спортсменки выиграли здесь уже две золотые медали.

У мужчин в турнире спортсменов с нарушением зрения стартуют Валерий Редкозубов (гид — Евгений Героев) и Иван Францев (ведущий — Герман Аграновский). В классе «стоя» выступят Алексей Бугаев, Александр Алябьев и Алексей Микушин.

20-летний Бугаев — двукратный чемпион Паралимпиады в Сочи, однако в Пхёнчхане он пока остается без медалей.

Читайте также
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом

Два матча керлингистов

Российские керлингисты проведут во вторник два очередных матча групповой стадии. В 03:35 мск команда во главе со скипом Константином Курохтиным сыграет против соперников из Словакии, тогда как в 13:35 пройдет матч с командой Великобритании.

В активе россиян две победы. Лидирует с пятью победами команда Китая, четыре победы у сборных Великобритании, Германии и Южной Кореи. В полуфинал выходят четыре лучшие команды по итогам однокругового предварительного турнира.

В соревнованиях по следж-хоккею пройдут заключительные матчи группового турнира. В группе А сыграют команды Норвегии и Швеции, в группе В — США и Южной Кореи, а также Чехии и Японии. Полуфиналисты уже определились, ими стали команды Канады и Италии (группа А), а также США и Южной Кореи (группа В).

После трех дней Паралимпиады на счету российских паралимпийцев шесть медалей — три золотые, две серебряные и одна бронзовая.

Чемпионками в биатлоне стали Екатерина Румянцева и Михалина Лысова, серебряную награду завоевала Анна Миленина. В лыжных гонках Румянцева также выиграла золото, Миленина стала второй, Лысова — третьей.

Зимние олимпийские игры-2018
Календарь / результатыСтатистика
 Матч грозненского "Ахмата" закончился дракой футболистов (видео)
Каррера о Промесе: это не наказание, это во благо команды
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству
МИД уполномочен заявить. Об атаке на ЧМ-2018
Клубы из Манчестера вступили в борьбу за Неймара
Россия перед Бразилией: без защиты, но с нападением
Главный матч для Моуринью. Месси или Азар? Анонс ЛЧ
«Манчестер Сити» одолел «Сток Сити» благодаря дублю Д. Сильвы
Главный тренер Бразилии выдумал «ритмисту». И это не Неймар
Спорт-Экспресс
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Названы самые опасные города мира
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь