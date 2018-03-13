Медали в горных лыжах и биатлоне будут разыграны во вторник на Паралимпийских играх

Соревнования по биатлону на Паралимпиаде возвращаются спустя два дня, за которые многие спортсмены стартовали в лыжных гонках. Практически все участники Паралимпиады совмещают два вида спорта. Во вторник в биатлоне запланированы индивидуальные гонки на 12,5 км у мужчин и 10 км — у женщин в трех категориях.

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В 04:00 мск стартуют женщины в категории «сидя», где выступают Акжана Абдикаримова, Наталья Кочерова, Надежда Федорова, Марта Зайнуллина и Ирина Гуляева. В этой категории россиянки в Пхёнчхане медалей пока не выигрывали, а в первой биатлонной гонке Игр — спринте — в субботу победила американка Кендалл Гретч, которая также завоевала золото в лыжной гонке на 12 км. Основными конкурентками Гретч здесь являются немка Андреа Эскау и Оксана Мастерс из США.

В женской категории «стоя» в 06:30 мск стартуют Юлия Михеева, Наталья Братюк, Анна Миленина и Екатерина Румянцева. Румянцева в Пхёнчхане уже победила в биатлонном спринте и лыжной гонке на 15 км, тогда как Миленина дважды оставалась второй.

В категории для спортсменов с нарушением зрения (08:20 мск) выступят Екатерина Мошковская (ведущий — Артем Норин), Мария Галицына (ведущий — Максим Пирогов) и Михалина Лысова (ведущий — Алексей Иванов).

Субботний спринт в этой категории выиграла пятикратная паралимпийская чемпионка Лысова, тогда как в лыжной гонке на 15 км она накануне уступила Светлане Саханенко из Белоруссии, которая в биатлоне была заявлена лишь на спринт, где заняла третье место.

В мужском биатлоне российские паралимпийцы в Пхёнчхане не выступают.

В горных лыжах день комбинации

В горнолыжном спорте будут разыграны шесть комплектов наград в комбинации — в трех категориях у мужчин и женщин. Старт супергиганта будет дан в 03:30 мск, слалома — в 09:00. В классе «сидя» выступит Мария Папулова, которая дважды занимала пятое место в предыдущих стартах Паралимпиады — в скоростном спуске и супергиганте. В этом виде главным фаворитом является француженка Мари Боше, которая уже победила в Пхёнчхане в скоростном спуске и супергиганте, тогда как немка Андреа Ротфусс выиграла два серебра.

В классе слабовидящих главным фаворитом является Генриета Фаркашова из Словакии, в классе «сидя» — немка Анна Шаффельхубер, обе спортсменки выиграли здесь уже две золотые медали.

У мужчин в турнире спортсменов с нарушением зрения стартуют Валерий Редкозубов (гид — Евгений Героев) и Иван Францев (ведущий — Герман Аграновский). В классе «стоя» выступят Алексей Бугаев, Александр Алябьев и Алексей Микушин.

20-летний Бугаев — двукратный чемпион Паралимпиады в Сочи, однако в Пхёнчхане он пока остается без медалей.

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Два матча керлингистов

Российские керлингисты проведут во вторник два очередных матча групповой стадии. В 03:35 мск команда во главе со скипом Константином Курохтиным сыграет против соперников из Словакии, тогда как в 13:35 пройдет матч с командой Великобритании.

В активе россиян две победы. Лидирует с пятью победами команда Китая, четыре победы у сборных Великобритании, Германии и Южной Кореи. В полуфинал выходят четыре лучшие команды по итогам однокругового предварительного турнира.

В соревнованиях по следж-хоккею пройдут заключительные матчи группового турнира. В группе А сыграют команды Норвегии и Швеции, в группе В — США и Южной Кореи, а также Чехии и Японии. Полуфиналисты уже определились, ими стали команды Канады и Италии (группа А), а также США и Южной Кореи (группа В).

После трех дней Паралимпиады на счету российских паралимпийцев шесть медалей — три золотые, две серебряные и одна бронзовая.