Медведев поздравил спортсменок Румянцеву, Лысову и Миленину с новыми медалями Паралимпиады

Румянцева и Миленина заняли первые места по итогам лыжной гонки на 15 км в классе «стоя». Для них это — вторые медали того же достоинства на текущих играх. Лысова выиграла бронзу в гонке на 15 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения. Ранее она стала победительницей соревнований биатлонисток.

«Ваше мужество, целеустремленность и сила духа вызывают искреннее восхищение всех российских болельщиков. А вторая золотая медаль — заслуженная награда за талант и упорство», — обратился Медведев к двукратной чемпионке Игр Екатерине Румянцевой.

Также он отметил силу воли и максимальную самоотдачу Анны Милениной. «Серебряная медаль далась Вам в упорной борьбе, подтвердила высокий класс наших лыжников», — говорится в телеграмме главы правительства.