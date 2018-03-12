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17:39 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанские паралимпийцы в Пхенчхане показали рекордный результат

В лыжных гонках на дистанции 20 километров Александр Герлиц на равных боролся за медали с сильнейшими паралимпийцами и показал четвертый результат.

Как сообщили в Министерстве культуры и спорта Казахстана, за 4-ое место Александр Герлиц и его тренер получат по 30 тысяч долларов.

Владислав Цой, Twitter@Vladislav_Tsoy:

— Совсем немного не хватило Александру Герлицу в паралыжных гонках для завоевания бронзовой медали. Однако четвертое место для паралимпийской сборной Казахстана — это лучший результат за последние 14 лет.

В Паралимпийских играх Казахстан принимает участие с 1994 года. Тогда Любовь Воробьева завоевала серебро в лыжных гонках — и это лучший результат наших спортсменов на зимней Паралимпиаде. Завоевать 4-ое место сегодня, помимо упорных тренировок и подготовки, Александру Герлицу помогла погода и мощная поддержка казахстанских болельщиков.

Александр Герлиц, член паралимпийской сборной РК по лыжным гонкам и биатлону:

— В плане погоды и трассы нам очень повезло. Трасса была жесткая, скоростная. Лыжи подготовлены были замечательно, работали классно. Сегодня, наверное, везение, удача, что погодные условия так сложились.

Александр Герлиц стал инвалидом третьей группы, после того как попал в ДТП. Паралыжными гонками он занимается всего три года. И в этом виде спорта ему пока нет равных в Казахстане. Сегодня он обновил свой лучший результат — 7 место на Кубке мира в Германии.

Василий Коломиец, гл. тренер паралимпийской сборной РК по лыжным гонкам и биатлону:

— Всё отлично! Молодец! Мы с ним договаривались. Мы шли, грубо говоря, обговаривали два года подряд эту гонку. Хотели, конечно, больше. Но, я считаю, выше своей головы мы прыгнуть не можем. На данный момент мы готовы на это. Это очень хороший результат для него, это достижение.

Александр Герлиц отстал от лидера на 3 минуты 11 секунд. Первое место завоевал Игорь Рептюх из Украины, серебро у француза Бенджамина Давье, бронза у Хакона Олсруда из Норвегии. Еще один казахстанский паралимпиец Александр Колядин на 12-ом месте, но ничуть не расстроен.

Александр Колядин, член паралимпийской сборной РК по лыжным гонкам и биатлону:

— Дистанция — моя, разговора нет. Стиль — не мой, коньковый стиль. Моя задача была просто продышаться, почувствовать трассу, посмотреть подъемы, посмотреть, насколько мазь будет держать. Так что впереди моя гонка — 10 километров классическим стилем. А это был пробный, так сказать, забег.

Казахстанские паралимпийцы еще поборются за медали в Пхенчхане. Их ждут дистанции 15 и 12,5 километров в парабиатлоне, а также спринт и эстафета в паралыжных гонках.

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