Белоруска Светлана Сахоненко завоевала золото в Пхенчхане-2018

На финише белоруска показала результат 49 мин. 11,7 сек. Второе место заняла украинка Оксана Шишкова — 49 мин. 19,5 сек. Бронзовым призером стала россиянка Михалина Лысова — 52 мин. 29.2 сек. В гонке на 15 км опытная белорусская лыжница Ядвига Скоробогатая заняла пятое место.

Для Светланы Сахоненко это уже вторая медаль на текущих Паралимпийских играх в Пхенчхане. Ранее она завоевала бронзу в биатлоне, став третьей в спринте на 6 км.

Вторую серебряную медаль на Паралимпийских играх завоевал белорус Юрий Голуб в лыжной гонке на 20 км в категории В3 для спортсменов с нарушениями зрения. Ранее он стал вторым в биатлоне в спринте на 7,5 км.