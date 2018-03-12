Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Угроза Киева в адрес «Газпрома» вызвала недоумение в ЕС
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Лионель Месси показал первое фото новорожденного сына
Минкульт отреагировал на «безобразную выходку» Михаила Ефремова
Звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу в матче РФПЛ
«Локомотив» сыграет с «Уралом» в матче чемпионата России
Эмбер Херд сходила на свидание с Шоном Пенном
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
09:30 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Светлана Сахоненко завоевала золото в Пхенчхане-2018

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Светлана Сахоненко победила в лыжной гонке на 15 км свободным стилем на Паралимпийских играх среди спортсменок в категории В2 для атлетов с нарушениями зрения, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На финише белоруска показала результат 49 мин. 11,7 сек. Второе место заняла украинка Оксана Шишкова — 49 мин. 19,5 сек. Бронзовым призером стала россиянка Михалина Лысова — 52 мин. 29.2 сек. В гонке на 15 км опытная белорусская лыжница Ядвига Скоробогатая заняла пятое место.

Для Светланы Сахоненко это уже вторая медаль на текущих Паралимпийских играх в Пхенчхане. Ранее она завоевала бронзу в биатлоне, став третьей в спринте на 6 км.

Вторую серебряную медаль на Паралимпийских играх завоевал белорус Юрий Голуб в лыжной гонке на 20 км в категории В3 для спортсменов с нарушениями зрения. Ранее он стал вторым в биатлоне в спринте на 7,5 км.

В активе белорусских паралимпийцев в зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане уже 6 медалей (1 золотая, 3 серебряных, 2 бронзовые), белорусская команда занимает девятое место в медальном зачете.

Зимние олимпийские игры-2018
Календарь / результатыСтатистика
 Дженнифер Лоуренс зарегистрировалась на Mail.ru
Минск готовится к запуску Wi-Fi в метро и автобусах
Удручающая статистика Манчини в России и Турции
Шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Даллас»
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу в матче РФПЛ
«Локомотив» сыграет с «Уралом» в матче чемпионата России
Не наша война. Хинц выиграла масс-старт, Юрлова далеко
КХЛ покинут только «Лада» и «Югра»?
РФПЛ разрешила «Уралу» и «Локомотиву» сыграть в Екатеринбурге
Новости
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Юлия Самойлова представила песню для «Евровидения 2018»: видео В 2017 году певица не попала на конкурс, так как СБУ запретила ей въезд на Украину из-за концерта в Крыму
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
Дети
Сергей Безруков поделился редким снимком жены и дочки Актер впервые показал лицо маленькой Маши.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь