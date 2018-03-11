Россияне остались без наград во 2-й медальный день Паралимпиады-2018

В воскресенье были разыграны восемь комплектов наград. Российские паралимпийцы боролись за медали в четырех видах программы, но попасть на пьедестал почета не смогли. Победу в этих видах одержали горнолыжники Тео Гмур (Швейцария, супергигант, стоячие спортсмены), Якуб Крако (Словакия, супергигант, спортсмены с нарушением зрения) и француженка Мари Боше (супергигант, стоячие спортсмены), а также лыжница Кендалл Гретш (США, 12 км, сидячие спортсмены).