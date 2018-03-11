Россияне остались без наград во 2-й медальный день Паралимпиады-2018
ПХЕНЧХАН, 11 мар — РИА Новости. Спортсмены из России не сумели завоевать награды во второй медальный день на зимних Паралимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
ПХЕНЧХАН, 11 мар — РИА Новости. Спортсмены из России не сумели завоевать награды во второй медальный день на зимних Паралимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
В воскресенье были разыграны восемь комплектов наград. Российские паралимпийцы боролись за медали в четырех видах программы, но попасть на пьедестал почета не смогли. Победу в этих видах одержали горнолыжники Тео Гмур (Швейцария, супергигант, стоячие спортсмены), Якуб Крако (Словакия, супергигант, спортсмены с нарушением зрения) и француженка Мари Боше (супергигант, стоячие спортсмены), а также лыжница Кендалл Гретш (США, 12 км, сидячие спортсмены).
В дисциплинах, в которых россияне не участвовали, золотые медали завоевали украинец Максим Яровый (лыжные гонки, 15 км, сидячие спортсмены), канадец Курт Оатуэй (горные лыжи, супергигант, сидячие спортсмены), а также представительница Словакии Генриета Фаркасова (горные лыжи, супергигант, спортсмены с нарушением зрения) и немка Анна Шаффельхубер (горные лыжи, супергигант, сидячие спортсмены).
Российская команда в медальном зачете занимает 7-е место, имея в активе две золотых и одну серебряную награды. Лидирует сборная США (4 золота, 3 серебра, 2 бронзы).
Паралимпийские игры в Пхенчхане завершатся 18 марта.