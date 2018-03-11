Абдикаримова: Паралимпиада в Пхенчхане морально очень трудная

До участия в Паралимпиаде была допущена только женская команда по лыжным гонкам и биатлону. Российские лыжники и биатлонисты не смогли приехать в Пхенчхан из-за отсутствия квот, которые были распределены еще до того момента, как Международный паралимпийский комитет (IPC) позволил россиянам участвовать в квалификационных стартах для отбора на Игры в нейтральном статусе.

«Наверное, если бы мне было не с чем сравнивать, я бы чувствовала в Пхенчхане паралимпийский дух. Здесь нет. Самое главное, здесь нет наших мальчиков, здесь нет моего тренера рядом. Она не может ко мне подойти, наблюдает за мной с трибун. Морально это очень трудная и тяжелая для меня Паралимпиада. Тяжелее, чем Рио, в который меня не пустили», — сказала Абдикаримова.