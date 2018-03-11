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11:49 (мск), источник: Р-Спорт

Абдикаримова: Паралимпиада в Пхенчхане морально очень трудная

ПХЕНЧХАН, 11 мар — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российская лыжница и биатлонистка Акжана Абдикаримова заявила РИА Новости, что ей морально тяжело выступать на Паралимпийских играх в Пхенчхане из-за недопуска до соревнований мужской российской команды, а также старшего тренера Ирины Громовой.

Источник: РИА "Новости"

До участия в Паралимпиаде была допущена только женская команда по лыжным гонкам и биатлону. Российские лыжники и биатлонисты не смогли приехать в Пхенчхан из-за отсутствия квот, которые были распределены еще до того момента, как Международный паралимпийский комитет (IPC) позволил россиянам участвовать в квалификационных стартах для отбора на Игры в нейтральном статусе.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата Ирина Громова не получила аккредитацию на Паралимпийские игры как член исполкома Паралимпийского комитета России и присутствует в Корее в качестве зрителя.

«Наверное, если бы мне было не с чем сравнивать, я бы чувствовала в Пхенчхане паралимпийский дух. Здесь нет. Самое главное, здесь нет наших мальчиков, здесь нет моего тренера рядом. Она не может ко мне подойти, наблюдает за мной с трибун. Морально это очень трудная и тяжелая для меня Паралимпиада. Тяжелее, чем Рио, в который меня не пустили», — сказала Абдикаримова.

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