МОК и МПК продлили соглашение о сотрудничестве до 2032 года

Источник: РИА "Новости"

В результате партнерства МОК продолжит делать обязательным условием проведение Паралимпиады для городов, которые хотят принять Олимпийские игры. МОК и МПК будут сотрудничать с целью улучшения освещения Паралимпиад и продвижения паралимпийского бренда. Две организации усилят совместную работу в вопросах, связанных с реализацией «Олимпийской повестки — 2020». Данное соглашение обеспечит финансовую стабильность МПК в ближайшие 14 лет.

«Укрепление сотрудничества между Олимпийским и Паралимпийским комитетами было одним из ключевых пунктов в “Олимпийской повестке — 2020”. МОК рад укрепить свою поддержку МПК и всего паралимпийского движения, — заявил Бах. — Мы придерживаемся одних целей и одних ценностей».

«Укрепление отношений с МОК и обеспечение будущего МПК и паралимпийского движения было моим главным приоритетом после избрания президентом МПК в сентябре прошлого года, — заявил Парсонс. — Я рад, что мы подписали историческое соглашение о сотрудничестве и теперь можем рассчитывать на совместную работу в будущем. Паралимпийское движение выросло и изменилось до неузнаваемости с тех пор, как было подписано первое соглашение между МОК и МПК в 2000 году».