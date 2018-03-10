WADA: NADO пока не сталкивались с проблемами с новыми бутылками для допинг-проб

WADA 19 января было проинформировано лабораторией в Кельне, что бутылки нового поколения, введенные в сентябре 2017 года, могут быть открыты вручную при «заморозке» пробы. Как правило, проба B подвергается заморозке, если в пробе A было обнаружено запрещенное вещество. После получения информации WADA обратилось к производителю бутылок для проверки данных фактов. 27 января производитель сообщил, что в результате тестов не удалось обнаружить указанную проблему.

«WADA также обратилось к аккредитованным лабораториям и институту Национальных антидопинговых организаций, чтобы определить, были ли подобные случаи в аккредитованных лабораториях или национальных антидопинговых агентствах. Как мы понимаем, до сих пор никто не сталкивался с подобной проблемой», — говорится в заявлении на официальном сайте WADA.