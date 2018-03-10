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09:23 (мск), источник: Р-Спорт

WADA: NADO пока не сталкивались с проблемами с новыми бутылками для допинг-проб

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Институт Национальных антидопинговых организаций (iNADO) и национальные антидопинговые агентства (NADO) на данный момент не подтвердили наличие проблем с новыми бутылками для хранения допинг-проб, говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства (WADA).

WADA 19 января было проинформировано лабораторией в Кельне, что бутылки нового поколения, введенные в сентябре 2017 года, могут быть открыты вручную при «заморозке» пробы. Как правило, проба B подвергается заморозке, если в пробе A было обнаружено запрещенное вещество. После получения информации WADA обратилось к производителю бутылок для проверки данных фактов. 27 января производитель сообщил, что в результате тестов не удалось обнаружить указанную проблему.

«WADA также обратилось к аккредитованным лабораториям и институту Национальных антидопинговых организаций, чтобы определить, были ли подобные случаи в аккредитованных лабораториях или национальных антидопинговых агентствах. Как мы понимаем, до сих пор никто не сталкивался с подобной проблемой», — говорится в заявлении на официальном сайте WADA.

«WADA продолжит сбор информации от производителя и его клиентов, чтобы предложить решения, которые будут поддерживать целостность процесса допинг-контроля. Параллельно WADA активно изучает альтернативные способы сбора проб и с этой целью сотрудничает с iNADO и рядом антидопинговых организаций», — отмечается в заявлении.

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