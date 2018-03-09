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18:01 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В южнокорейском Пхёнчхане открылись Паралимпийские игры

Состоялась церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил Игры открытыми. В рамках церемонии был поднят паралимпийский флаг.

Источник: AFP 2018

Игры пройдут с 9 по 18 марта. Соревнования пройдут в шести видах спорта. В них примут участие 567 спортсменов из 48 стран. Российские паралимпийцы допущены до участия в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов» (NPA).

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) одобрил участие 30 спортсменов из России. В прошлом году МПК объявил о продлении дисквалификации Паралимпиского комитета России, которая была наложена в августе 2016 года из-за допинга. После этого паралимпийская сборная России была лишена возможности поехать на зимнюю Паралимпиаду под российским флагом.

Зимние олимпийские игры-2018
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