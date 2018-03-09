В южнокорейском Пхёнчхане открылись Паралимпийские игры

Игры пройдут с 9 по 18 марта. Соревнования пройдут в шести видах спорта. В них примут участие 567 спортсменов из 48 стран. Российские паралимпийцы допущены до участия в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов» (NPA).

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) одобрил участие 30 спортсменов из России. В прошлом году МПК объявил о продлении дисквалификации Паралимпиского комитета России, которая была наложена в августе 2016 года из-за допинга. После этого паралимпийская сборная России была лишена возможности поехать на зимнюю Паралимпиаду под российским флагом.