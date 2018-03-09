Россия на Паралимпиаде: без флага и хоккеистов

Источник: AFP 2018

Сборная России без флага

Как и завершившаяся 25 февраля зимняя Олимпиада, Паралимпийские игры — 2018 пройдут без участия сборной России: в Пхенчхане выступят лишь отдельные отечественные спортсмены, допущенные международными инстанциями до соревнований, при этом состязаться они будут под нейтральным флагом.

Впрочем, в сравнении с летними Играми-2016 нынешняя ситуация для наших паралимпийцев все же более благоприятная: в Рио-де-Жанейро не было не просто цветов триколора, но и вообще всех россиян в целом.

Подобная участь постигла спортсменов в результате отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР), который был лишен лицензии незадолго до старта бразильской Паралимпиады из-за допингового скандала в стране.

Не восстановлена организация Международным паралимпийским комитетом (МПК) и до сих пор. Существовала вероятность, что это может произойти в минувшем январе, однако чиновники МПК настояли — пока российской стороной не будут выполнены два заключительных пункта «дорожной карты», отечественного флага на соревнованиях не увидят.

Ждут от ПКР в комитете двух вещей: восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и официального ответа — грубо говоря, признания — по факту якобы существования в стране системы поддержки допинга на государственном уровне.

30 российских паралимпийцев

До участия в Играх-2018 были допущены 30 российских паралимпийцев — и выступят они в пяти видах спорта (в керлинге, лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте и сноуборде).

Плюс примут участие в южнокорейской Паралимпиаде шесть спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения.

В Пхенчхане среди прочих за очередное паралимпийское золото поборется лыжница и биатлонистка Михалина Лысова, которую допустили до Игр в самый последний момент.

Как призналась сама спортсменка, многократная призерка Паралимпиад (два золота и четыре серебра в лыжных гонках, а также два золота, серебро и две бронзы в биатлоне), узнав о разрешении ехать на соревнования, она не смогла сдержать слез.

«Когда узнала, что поеду в Пхенчхан, это было настоящим потрясением — плакала от счастья навзрыд, и плакали все, кто в тот момент был рядом со мной. Первым, кому я позвонила с этой новостью, был Леша Иванов (спортсмен-ведущий — “Газета.Ru”), он мне не поверил. А потом признался, что у него было такое опустошение, что не было сил радоваться, за него это делала семья», — рассказала спортсменка.

Общая численность отечественной делегации на соревнованиях составит 75 человек.

Кого не допустили / Альтернативные соревнования

Более других из-за допинговых волнений вокруг России пострадали следж-хоккеисты, серебряные призеры Сочи — их в Пхенчхане не будет вовсе. Затронуло отстранение ПКР и биатлонистов с лыжниками.

В данной ситуации Минспорта страны поступило таким же образом, как и в истории с оставшимися без приглашений в Южную Корею олимпийцами: для тех спортсменов, которым все же не суждено выступить на Играх-2018, будут проведены альтернативные старты с внушительным призовым фондом.

Состоятся они в конце марта в Московской области — и размер денежного вознаграждения призерам стартов составит от 1,7 млн до 4 млн рублей. Ожидается, что столько же должны получить и призеры самих Игр.

Какие задачи на Паралимпиаду у сборной

Никаких конкретных задач перед россиянами, одержавшими сверхубедительную победу в Сочи-2014 (30 золотых медалей; у ставшей второй Германии их оказалось девять), в преддверии старта Паралимпиады в Пхенчхане не ставят ни в ПКР, ни в Минспорта.

«Никаких медальных планов перед спортсменами на Паралимпийских играх мы никогда не ставим, ни ПКР, ни правительство страны, ни министерство спорта. Ребята покажут максимальный результат исходя из своих физических и психологических возможностей. Все квалификационные соревнования они прошли очень красиво, завоевывая медали различного достоинства. Уровень готовности у ребят хороший, — цитирует первого вице-президента ПКР Павла Рожкова ТАСС.

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О схожем недавно заявил и глава комитета Владимир Лукин, добавив при этом, правда, что россияне на предстоящих соревнованиях будут частью спортивной элиты.

«Приоритетным моментом является то, чтобы наша команда оставила о себе впечатление позитивной, доброжелательной, неконфликтной и, безусловно, чистой команды. Что касается результатов, то мы никогда не планировали их с учетом текущей специфики. Обращаю внимание, что по численности наша команда была сокращена в два раза, будут представлены не все наши сильные стороны. При этом мы рассчитываем на то, что наша команда продемонстрирует конкурентоспособность и докажет, что наш паралимпийский спорт — это не результат каких-то манипуляций, которые мы, конечно, не одобряем, а результат длительного развития паралимпийского движения с помощью государства и общественных организаций. Он продолжает развиваться, несмотря на все трудности, думаю, что наша команда будет частью элиты на Паралимпиаде, — подчеркнул он.

В свою очередь президент России Владимир Путин, говоря о скором старте Паралимпиады, выразил уверенность, что в Пхенчхане отечественные спортсмены с честью справятся с поставленными задачами и порадуют болельщиков своими достижениями.

Нейтральный флаг понесет волонтер

Нейтральный флаг на церемонии открытия (и, очевидно, закрытия) Игр-2018 — по просьбе российских паралимпийцев — помесут не сами спортсмены, а волонтер. Ранее соответствующую просьб россиян удовлетворили в МПК.

«Когда я недели полторы назад был на последнем совещании с МПК в Бонне, я предупредил, что желающих нести нейтральный флаг на открытии Игр из числа спортсменов нет. И у нас есть пожелание — чтобы флаг нес волонтер. И в МПК с пониманием отнеслись к просьбе Паралимпийского комитета России», — передает слова Рожкова «Р-Спорт».

Уже известно, что на церемонии открытия Паралимпиады в Южной Корее российские спортсмены пройдут под 37-м стартовым номером — прямиком между сборными Китая и Чехии.

Сама церемония открытия состоится 9 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.

Что еще нужно знать о предстоящей Паралимпиаде

Пхенчхан-2018 станет 12-й зимней Паралимпиадой в истории — впервые данные соревнования были проведены еще в далеком 1976 году.

На данный момент в программу Игр входят шесть видов спорта: следж-хоккей, биатлон, горные лыжи, лыжные гонки, сноуборд и керлинг.

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Любопытно также, что в отличие от Олимпиады в Пхенчхане, где делегации Южной Кореи и КНДР прошли под одним флагом на церемониях открытия и закрытия, на Паралимпиаде подобного акта миролюбия не произойдет — стороны, конечно, вели переговоры, однако к консенсусу в итоге так и не пришли, чем изрядно расстроили паралимпийских чиновников.

«Хоть мы и разочарованы, но уважаем решение обеих сторон. Они посчитали, что раздельное участие в церемонии открытия будет лучшим решением для них. В конце нашей встречи представители как КНДР, так и Южной Кореи признали, что участие в Играх в Пхенчхане сблизило их, и они взяли на себя обязательство продолжить сотрудничество в будущем. Это подчеркивает огромную силу и способность спорта объединять страны и начинать между ними позитивный диалог», — сетовал президент МПК Эндрю Парсонс.

При этом КНДР будет представлена на Паралимпиаде впервые — как и Грузия с Таджикистаном. На соревнования Северная Корея направила двух лыжников, которым были высланы специальные приглашения от МПК.

Предстоящие Игры станут рекордными по числу участников: в них примут участие 567 спортсменов из 49 стран. Для сравнения — в Сочи 45 стран были представлены 547 паралимпийцами.

Символом стартующей Паралимпиады является азиатский черный медведь Пандаби, символом мужества и силы воли — образ маскота был классно передан организаторами в коротком промо-ролике, где он «снялся» вместе с белым тигром, талисманом Олимпиады-2018.