Паралимпийские игры открываются в Пхёнчхане с участием 30 спортсменов из России

Источник: AP 2018

Зимние Паралимпийские игры проводятся с 1976 года, с 1992 года эти соревнования проходят в столице предшествующих им Олимпийских игр. В Пхёнчхане медали будут разыграны в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках. Сноуборд дебютирует на Паралимпиаде в качестве отдельного вида спорта — четыре года назад в Сочи в горнолыжную программу входили соревнования в сноуборд-кроссе, тогда как в Пхёнчхане в этом виде будут разыграны уже 10 комплектов наград — в слаломе и борд-кроссе.

Соревнования Паралимпийских игр проходят в трех категориях — для слабовидящих спортсменов, а также для участников, проходящих дистанцию стоя (с частичной или полной потерей по меньшей мере одной конечности) и сидя на различных модификациях инвалидных колясок.

Наибольшее количество наград будет разыграно в горнолыжном спорте (30) — в скоростном спуске, слаломе, гигантском слаломе, супергиганте и комбинации. Лыжники будут соревноваться в спринте, гонках на 7,5, 10, 12, 15 и 20 км (в зависимости от пола и класса), а также в смешанной и открытой эстафетах. В биатлоне запланированы гонки на 7,5, 12,5 и 15 км у мужчин и 6, 10 и 12,5 км у женщин, тогда как в следж-хоккее соревнуются мужчины, а в керлинге — смешанные команды, в которых могут быть участники любого пола.

В биатлоне и лыжных гонках все спортсмены стартуют вместе, а после финиша происходит распределение участников по местам в зависимости от класса.

567 спортсменов и 30 россиян

Паралимпиада 2018 года станет рекордной по количеству участников — 567 спортсменов из 49 стран, причем Грузия, Таджикистан и КНДР впервые примут участия в Паралимпийских играх. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе — ввиду дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПКР), при этом не сможет принять участие команда по следж- хоккею.

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил для участия в Играх 30 российских спортсменов. Это горнолыжники Александра Францева, Анастасия Хорошева, Мария Папулова, Сергей Александров, Александр Алябьев, Алексей Бугаев, Иван Францев, Алексей Микушин, Валерий Редкозубов, лыжницы Акжана Абдикаримова, Наталья Братюк, Михалина Лысова, Надежда Федорова, Марина Галицына, Ирина Гуляева, Мария Иовлева, Наталья Кочерова, Юлия Михеева, Анна Миленина, Екатерина Мошковская, Екатерина Румянцева и Марта Зайнуллина, сноубордисты Владимир Игушкин, Михаил Слинкин и Александр Цыганков, а также команда по керлингу на колясках, в которую вошли Константин Курохтин, Марат Романов, Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков. Всего в состав российской делегации во главе с первым вице-президентом ПКР Павлом Рожковым вошли 72 человека.

В Паралимпиаде примут участие также шестеро ведущих, которые помогают слабовидящим участникам проходить трассу. Лишь за несколько дней до старта Паралимпиады были допущены до участия одна из самых титулованных спортсменок, четырехкратная паралимпийская чемпионка Михалина Лысова, а также ее ведущий Алексей Иванов. «Когда узнала, что поеду в Пхёнчхан, это было настоящим потрясением — плакала от счастья навзрыд, и плакали все, кто в тот момент был рядом со мной, — рассказала Лысова ТАСС.

Российские паралимпийцы в 2014 году в Сочи завоевали 30 золотых медалей, при этом Лысова, Миленина, Францева и Редкозубов намерены повторить чемпионский успех в Пхёнчхане. А Мария Иовлева выиграла две золотые медали еще в Ванкувере в 2010 году.

Совместной корейской делегации не будет

Церемония открытия Паралимпийских игр пройдет на Олимпийском стадионе Пхёнчхана 9 марта, начало в 14:00 мск. По словам главы МПК Эндрю Парсонса, ожидается понижение температуры до шести градусов мороза, а также снегопад, из- за которого уже были отменены тренировки горнолыжников. Как рассказал Парсонс, на предыдущих Паралимпиадах в Ванкувере и Сочи погода была более мягкая, однако в Пхёнчхане она более «правильная» — немного морозно, да и уровень снега впечатляет.

КНДР направила на Паралимпиаду двух лыжников, которые ранее получили особые приглашения от МПК. Однако, в отличие от недавних Олимпийских игр, на церемониях делегации КНДР и Южной Кореи не пройдут вместе на параде атлетов.

Российские спортсмены, которые примут участие в церемонии открытия Паралимпийских игр 2018 года, получили 37-й порядковый номер на торжественном параде команд — между сборными Китая и Чехии. Знаменосцем российской делегации будет волонтер.